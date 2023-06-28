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Stoltenberg duyurmuştu: Kritik tarih belli oldu! İsveç NATO’ya alınacak mı?

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreç devam ederken Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kritik zirve öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Brüksel'deki üst düzey bir toplantı gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Toplantının tarihi açıklandı.

Stoltenberg duyurmuştu: Kritik tarih belli oldu! İsveç NATO’ya alınacak mı?
Ekleme: 28.06.2023 - 16:59 Güncelleme: 28.06.2023 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Stoltenberg duyurmuştu: Kritik tarih belli oldu! İsveç NATO’ya alınacak mı?
İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantının, 6 Temmuz'da, Brüksel'de yapılacağı bildirildi.

'SÜREÇ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Finlandiya'nın, bir NATO zirvesine ilk kez üye olarak katılacağını hatırlatan Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Stoltenberg duyurmuştu: Kritik tarih belli oldu! İsveç NATO’ya alınacak mı?

KRİTİK TARİH 6 TEMMUZ

Bu amaçla bu hafta başında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Brüksel'deki NATO karargahında üst düzey bir toplantı teklifi yaptığını anımsatan Stoltenberg, daha önce zamanını açıklamadığı toplantının, 'gelecek hafta perşembe günü' düzenleneceğini kaydetti.

Stoltenberg, pazartesi günü yaptığı açıklamada, 'Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca Finlandiya ve İsveç hükümetleri ile yakın temas halindeyim. Zirve öncesinde Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapılması konusunda anlaşmaya vardık. Bu toplantıda dışişleri bakanları, istihbarat birimlerinin başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları bulunacak. Amaç, İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması konusunda ilerleme sağlamak.' ifadesini kullanmıştı.

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