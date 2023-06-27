Hakan Han Özcan’dan Yavaş’a Tepki:“Ne söyledin, ne yaptın? İşte CHP zihniyeti bu. CHP demek zulüm demek'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Mübarek Kurban Bayramını işçiye zehir etti. “Her işçi benim ailemin bir parçası” diyen Yavaş işçilerin ne hakkını ödedi ne de yaptığı zulümden vazgeçti. Yavaş'ın önceki konuşmaları ile uygulamaları arasındaki çelişkileri ortaya koyan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Yavaş'a, “Bayramı işçiye zehir ettin” diye seslendi.Yavaş'ın “Ekmekle oynayan namussuzdur, şerefsizdir, alçaktır” dediğini aktaran Hakan Han Özcan, Yavaş'ın “Alnının teriyle üreten emek veren belediye personelimizin herhangi birini, herhangi bir sebeple kişisel nedenle işten çıkartmayacağız. Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız” ifadelerini de kullandığını hatırlattı. Yavaş'ın Halk Ekmek Fabrikası'nda 30 işçiyi de salt AK Partili diye haksız tutanaklarla tazminatsız işten çıkardığını kaydeden Özcan, “Sabah erken kalkıp gece saatlerine kadar hizmet eden şoförü ben niye çıkarayım, niye ekmeği ile oynayayım. Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur” şeklinde açıklamaları olan Yavaş'ın EGO'dan 24 kişiyi de sürgün ettiğini kaydetti. Başkan Yavaş'ın aynı şekilde “Akşam evine ekmek götüren oradaki çocukları okutan, büyüten bir aile babası ve o çocukların gözünde de dünyanın en kahraman insanı babadır. Ben o babayı evine işten çıkartın diye gönderemem. İnsan olan bunu yapmaz” şeklindeki bir konuşmasını hatırlatan Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 500 EYT'li çalışanın maaşlarını ve bayram ikramiyelerini almasına rağmen hala kıdem tazminatını alamadıklarını hatırlattı. Yavaş'ın “Hiç biriniz korkmayın sizler benim mesai arkadaşımsınız. Yalana, dolana inanmayın. Ne olursa olsun işinizde çalışmaya devam edeceksiniz” şeklinde bir algı oluşturmasına rağmen, bir ABB çalışanının salt AK Partili olduğu gerekçesiyle Evren'den Polatlı'ya sürgün edildiğini kaydetti.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Bayram öncesi ABB Başkanı Yavaş'a çağrı yaptık. İnsanların haklarını Mübarek Kurban Bayramı öncesi ver, işçine zulüm etmeyi bırak dedik. Ancak Yavaş bizim söylediklerimizi duymazdan gelip bildiğini okudu. CHP demek zulüm demek. Tamamıyla CHP'li olmuş. Yavaş'ın gaddarlığı yüzünden yüzlerce personel bayram sevincini yaşayamadı. İnsanlar Yavaş yüzünden evlerine bayram şekeri dahi alamadı. Yavaş seçimden önce ‘bütün işçiler benim ailemin bir parçası' diye insanlara nutuk çekti. Eğer kendi ailesine de işçilerine davrandığı gibi davranıyorsa vah o insanların haline.” ifadelerini kullandı. Özcan şöyle devam etti:İnsanların mağduriyeti açıkça ortada. Herkes belediyede yaşanan mağduriyetleri biliyorken Sayın Yavaş televizyonlara çıkıp ‘Fitch'e göre en yüksek kredi notuna sahibiz' diye övünüyor. Biz ‘insanların maaşlarını bile ödeyemezsiniz' dediğimizde bize tepki gösteriyorlardı. Madem kredi notunuz bu kadar iyi EYT'den emekli olan 500 işçinin kıdem tazminatlarını neden hala ödemiyorsunuz? Belediye'nin sözde 4 buçuk milyar TL borcunu ödemişler. AK Parti iktidarı Türkiye'nin IMF'ye olan borcunu ödediğinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan senin kadar övünmedi. İşçilerin maaşlarını bir gün geciktirmediklerini iddia edenler bayramlarda çalışanların ikramiyelerini yatıramıyor. Primlerine el koyuyor.”