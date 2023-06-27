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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'le yaptığı İsveç görüşmesi dünyada yankı buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı görüşmede Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine karşı yapıcı tutumunun sürdüğü ancak PKK yanlılarının bu ülkede eylem düzenledikçe kanun değişikliklerinin bir anlamının olmadığını söylemesi dünya basınında yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'le yaptığı İsveç görüşmesi dünyada yankı buldu
Ekleme: 27.06.2023 - 09:20 Güncelleme: 27.06.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'le yaptığı İsveç görüşmesi dünyada yankı buldu
NATO'ya girmek amacıyla Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummaya devam eden İsveç, terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç, gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesine dikmiş durumda.

Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'e Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak terör örgütü PKK yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığını söylediği belirtildi.

Dünya basınında geniş yer buldu

Kritik görüşme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ile ilgili sözlerine dünya basını geniş yer verdi.

Çin merkezli Xinhua, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'i NATO üyeliği için PKK gösterilerine son vermeye çağırdı' sözleriyle haberi verirken, 'Erdoğan, İskandinav ülkesinin terör yasalarındaki değişikliğinin PKK ülkede serbestçe gösteri yapabildiği sürece Ankara'nın beklentisini karşılamadığını söyledi' ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ana maddelerinden birisinin İsveç'in NATO üyeliği olduğunu yazan Voice of America, Erdoğan'ın İsveç'in yasa değişikliğinin terör gösterilerini engellemediği sürece bir anlam ifade etmediğini dile getirdiği aktarıldı.

'Erdoğan, PKK eylemlerinin durdurulmasını istedi'

CNN Yunanistan, 'Erdoğan'dan NATO'ya: İsveç, PKK destekçilerinin gösterilerini yasaklayacak' başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten NATO üyelik sürecini değerlendirmek için PKK protestolarını durdurmasını istedi' diyen Al Arabiya, 'Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e İsveç'in NATO üyesi olması için PKK destekçilerinin Stockholm'deki protestolarını durdurması gerektiğini söyledi' ifadelerini kullandı.

'Türkiye yapıcı bir tavır sergiliyor'

İsrail merkezli Jarusalem Post, 'Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılması için PKK'ya karşı harekete geçmesini istedi' derken merkezi Londra'da bulunan uluslararası Arap gazetesi Şarku'l-Evsat, Erdoğan'ın İsveç'in değişen terör yasasını uygulamadığını vurguladığını aktardığı haberde, 'Erdoğan, Stoltenberg'e Türkiye'nin yapıcı bir tavır sergilediğini ancak İsveç'in Ankara'nın taleplerini karşılamak için terör yasalarını değiştirmesinin anlamsız olduğunu söyledi' denildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'le yaptığı İsveç görüşmesi dünyada yankı buldu
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