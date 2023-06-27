  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti'nin yerel seçim stratejisi şekilleniyor: Şehrin kimliğine göre aday! Ankara, İstanbul ve İzmir'in karneleri çıkarılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir seçim süreci bitti ama seçim defteri kapanmadı" diyerek yerel seçim sürecini başlattı. AK Parti, seçim konseptini "şehir beyannamesi" üzerine kurmaya hazırlanıyor. CHP'li belediyelerin karnesi de çıkartılıp yüzde 5'ni zor yaptıkları vaatleri halka anlatılacak.

AK Parti'nin yerel seçim stratejisi şekilleniyor: Şehrin kimliğine göre aday! Ankara, İstanbul ve İzmir'in karneleri çıkarılacak
Ekleme: 27.06.2023 - 09:41 Güncelleme: 27.06.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'nin yerel seçim stratejisi şekilleniyor: Şehrin kimliğine göre aday! Ankara, İstanbul ve İzmir'in karneleri çıkarılacak
YOL HARİTASI ORTAYA ÇIKIYOR

Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde yerel seçimlerin yol haritası da şekillenmeye başladı. İşte AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları:

STRATEJİ GRUBU YENİLENDİ: Partinin strateji ekibi yenilendi. Ekip öncekine oranlara daha geniş tutuldu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlığını yapacağı yeni ekip seçime kadar haftalık toplanıp adaylar ve kampanya ile ilgili kararlar alacak. Şu anda yerel seçim kampanyasıyla ilgili fikri çalışmalar sürüyor.

HER ŞEHİR İÇİN AYRI BEYANNAME: Son AK Parti MKYK toplantısında yerel seçimlere dönük sunumlar da yapıldı. AK Parti, seçim konseptini 'şehir beyannamesi' üzerine kurmaya hazırlanıyor. Buna göre yerel seçimlerde tek bir seçim beyannamesi yerine her il için ayrı seçim beyannamesi hazırlanacak. Her şehir için öncelikler belirlenecek. Öncelik büyükşehirlere verilecek. Örneğin, İstanbul'un bir mahallesine kadar yapılacaklar da bu beyannamede yer alacak.

AK Parti'nin yerel seçim stratejisi şekilleniyor: Şehrin kimliğine göre aday! Ankara, İstanbul ve İzmir'in karneleri çıkarılacak

ŞEHRE GÖRE ADAY: Her şehrin kendini özel kriterleri ve kimliği öne çıkartılacak. Bu profile uygun aday çalışması yapılacak. Şehrin kimliğine uyan isimler üzerinden tercih yapılması önerilecek. Yani popüler, tanınan isim arayışı yerine şehrin dokusuna uygun, oy alabilecek adaylar ile devam edilecek.

CHP'LİLERİN BOŞ VAATLERİ HALKA ANLATILACAK: İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere CHP'li belediyelerin karneleri çıkartılacak. Seçim vaatlerinden neleri yaptıkları, gerçekleşme oranları halka anlatılacak. İlk yapılan çalışmalara göre vaatlerin gerçekleşme oranı yüzde 5'i geçmiyor.

AK Parti'nin yerel seçim stratejisi şekilleniyor: Şehrin kimliğine göre aday! Ankara, İstanbul ve İzmir'in karneleri çıkarılacak

EKONOMİDE ÖNEMLİ ADIMLAR: Büyükşehirlerde sonucu belirleyecek en önemli etken ekonomi olduğu için bu alanda atılan adımların seçime kadar meyvelerini vermesi bekleniyor. Vatandaşın alım gücünü yükseltecek adımları devam edilmesi planlanıyor.

KADROLAR REVİZE EDİLECEK: Son seçimlerin kapsamlı bir analizini yapan AK Parti, yerel seçimlere dönük bunlardan ders çıkartacak. Teşkilat kadroları bunlar ışığında revize edilecek.

BÖLGE BÖLGE ÇALIŞMA: Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerin en ince detayına kadar analizinin yapılmasına devam ediliyor. Bölge bölge çalışılıyor. Genellemelerden ziyade toplumsal katmanların beklentilerinin ortaya çıkartılması ve çözüm üretilmesi planlanıyor.

AK Parti'nin yerel seçim stratejisi şekilleniyor: Şehrin kimliğine göre aday! Ankara, İstanbul ve İzmir'in karneleri çıkarılacak
CHP'de değişim krizi derinleşiyor: Tanju Özcan Tunç Soyer'in Kılıçdaroğlu'na destek sözlerine ateş püskürdü
Fatih Portakal canlı yayında 'dış sesi' azarladı! Sosyal medyadan tepki yağdı...
AK Parti'den Reuters'ın kirli saldırısına tepki: Siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Hakan Han Özcan’dan Yavaş’a Tepki:“Ne söyledin, ne yaptın? İşte CHP zihniyeti bu. CHP demek zulüm demek'
Musluklarından 5 gündür su akmıyor! Kokuyoruz başkan gel halimizi gör
CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü! Kara propaganda çalışmaları boşa çıktı...
Tamamen yoldan çıktı
AK Parti'nin yerel seçim stratejisi şekilleniyor: Şehrin kimliğine göre aday! Ankara, İstanbul ve İzmir'in karneleri çıkarılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'le yaptığı İsveç görüşmesi dünyada yankı buldu
Merdan Yanardağ gözaltına alındı
MİT'ten Suriye'nin kuzeyi Münbiç'te operasyon: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Haliç eski kötü günlerine geri döndü
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Merdan Yanardağ'a soruşturma
PKK’nın üssü haline geldiler! İsviçre’de skandal göründü! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni: Çocukları da alet ettiler…
Meral Akşener, kendisine muhalif isimleri tasfiye etti
AK Parti'de dev bayram hazırlığı
65 yaş üstü büyükler okuma yazma öğrendi, ilk kez kep atma heyecanı yaşadı
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan terörist başına methiyeler: Serbest bırakılmalı
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama: Zamandan tasarruf hedefleniyor

Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama: Zamandan tasarruf hedefleniyor

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu: Arkadaşları cesedinin başında gözyaşı döktü

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu: Arkadaşları cesedinin başında gözyaşı döktü

Uzayda yeni keşif! NASA ilk kez duyurdu: Yaşamın temelini oluşturan...

Uzayda yeni keşif! NASA ilk kez duyurdu: Yaşamın temelini oluşturan...

Mardin’deki kazada 21 kişi ölmüştü: Faciaya yol açan şoför serbest kaldı!

Mardin’deki kazada 21 kişi ölmüştü: Faciaya yol açan şoför serbest kaldı!

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma