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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede Rusya'da yaşanan gelişmeler ve İsveç'in NATO'ya üyeliği masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının Türkiye'ye değil esasen NATO'ya zarar verdiği kaydetti.

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Ekleme: 25.06.2023 - 18:52 Güncelleme: 25.06.2023 - 19:09 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

RUSYA'DAKİ GELİŞMELER

Rusya'daki gerilimin sona ermesinin, Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtilen görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e, Rusya'daki gelişmelerin, Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç'in NATO üyeliğinin de ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

'TÜRKİYE'YE DEĞİL NATO'NUN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERİR'

Görüşmede, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği vurgulandı.
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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