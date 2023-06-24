LGBT'liler sapkın hedeflerini ilan ettiler: Çocuklarınız için geliyoruz

ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen LGBT yürüyüşünde, sapkın topluluk hedef kitlesini açıkça söyledi. Bir grup LGBT'li "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" şeklinde slogan attı. Tercihlere saygı bahanesiyle statü edinmeye çalışan LGBT üyeleri dayatmanın da ötesine geçerek, pedofili sapkınlıklarıyla birlikte 'sosyal terörizmin' bayrağını tutmaya devam ediyor.

ABD'de LGBT dayatması ahlaki yozlaşmanın her türlüsünü gözler önüne seriyor. Sapkın emellerini dayatmaktan geri durmayan LGBT'liler statü kazanmak için düzenledikleri yürüyüşte bir ahlaksızlığı daha ifşa etti.ABD'nin New York eyaletinde LGBT'li bir gurup düzenlediği yürüyüşte, dayatmanın da ötesine geçerek pedofili sapkınlığını aşikar etti. "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" şeklinde slogan atan LGBT'liler 'sosyal terörizmin' bayrağını tutmaya devam ediyor.