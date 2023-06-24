  • USD: 25,25 - 25,30
  • EURO: 27,46 - 27,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

LGBT'liler sapkın hedeflerini ilan ettiler: Çocuklarınız için geliyoruz

ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen LGBT yürüyüşünde, sapkın topluluk hedef kitlesini açıkça söyledi. Bir grup LGBT'li "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" şeklinde slogan attı. Tercihlere saygı bahanesiyle statü edinmeye çalışan LGBT üyeleri dayatmanın da ötesine geçerek, pedofili sapkınlıklarıyla birlikte 'sosyal terörizmin' bayrağını tutmaya devam ediyor.

LGBT'liler sapkın hedeflerini ilan ettiler: Çocuklarınız için geliyoruz
Ekleme: 24.06.2023 - 20:31 Güncelleme: 24.06.2023 - 20:32 / Editör: Ozge Selin
LGBT'liler sapkın hedeflerini ilan ettiler: Çocuklarınız için geliyoruz
ABD'de LGBT dayatması ahlaki yozlaşmanın her türlüsünü gözler önüne seriyor. Sapkın emellerini dayatmaktan geri durmayan LGBT'liler statü kazanmak için düzenledikleri yürüyüşte bir ahlaksızlığı daha ifşa etti.

Pedofili sapkınlıklarını haykırdılar

ABD'nin New York eyaletinde LGBT'li bir gurup düzenlediği yürüyüşte, dayatmanın da ötesine geçerek pedofili sapkınlığını aşikar etti. "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" şeklinde slogan atan LGBT'liler 'sosyal terörizmin' bayrağını tutmaya devam ediyor.
Türkiye'de bir ilk oldu: Milli Muharip Uçak'ta da kullanılacak
Putin'den sert tepki! Wagner geri çekildi...
LGBT'liler sapkın hedeflerini ilan ettiler: Çocuklarınız için geliyoruz
Bakan Fidan Blinken ile görüştü! Rusya'daki son durum ele alındı
Bakan Koca'dan iddialara yalanlama!
Milli gurur TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti!
Alman Bild'den Putin-Erdoğan görüşmesinin hazımsızlığı
Putin'den sıkıyönetim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Tüm dünyanın gözü Rusya'da: Peş peşe açıklamalar geliyor...
Putin talimat vermişti: Wagner grubu havadan vuruldu!
TSK'nın yeni 'GÖZDE'si envantere girdi! Savunmada bir vurucu güç daha: Sıra 'TOLUN'da!
EYT’liler belediye binasını bastı
Meral Akşener kurultayda çılgına döndü! CHP'yi topa tuttu: En büyük pişmanlığım...
Ticaret Bakanı Bolat rakamlarla açıkladı: İhracatta tarihi rekor
Nüfusta ölü görünen yaşlı kadın gerçekten öldü! İBB 'daha önce ölmüş görünüyor' diye cenaze aracı vermedi
Wagner'e karşı Putin'den ilk açıklama! Meydan okudu resti çekti
Faturaların asgari ücrette payı 21 yılın dibine indi
HDP'den CHP'ye 'artık ittifak yok' mesajı: Kimse bizden politik adım beklemesin
Kemal Kılıçdaroğlu seçim dönemindeki sloganını devam ettirdi
Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

Turizmde şahlanış rekorlarla başladı! Milyonlar adeta akın etti

Turizmde şahlanış rekorlarla başladı! Milyonlar adeta akın etti

Japon uzmandan Türkiye'ye deprem uyarısı: Marmara'yı işaret etti

Japon uzmandan Türkiye'ye deprem uyarısı: Marmara'yı işaret etti

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Google Chrome, PDF dokümanları seslendirebilecek

Google Chrome, PDF dokümanları seslendirebilecek