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Entübe edilmişti: Ailesinden açıklama geldi

Tedavisi yoğun bakımda devam eden sanatçı Özkan Uğur'un ailesinden açıklama geldi. Açıklamada, “Uğur'un dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır” denildi.

Ekleme: 24.06.2023 - 17:37 Güncelleme: 24.06.2023 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Entübe edilmişti: Ailesinden açıklama geldi
MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalandı, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlattı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Uğur, Temmuz 2020'de “İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle…” notuyla sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

Kanser, peşini bırakmadı
Ancak kanser belası, sanatçının peşini bir türlü bırakmadı.

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber geldi ve sanatçı, Nisan 2022'de hastalığının nüksettiğini açıkladı.

Sanatçı, üzücü gelişmeyi “Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…” sözleriyle duyurdu.

Kötü haber geldi
Herkes iyi bir haber beklerken, usta sanatçının yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ve entübe edildiği ortaya çıktı.

Uğur'un ailesi, bugün yazılı bir açıklama yaptı ve 69 yaşındaki sanatçının sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

Açıklamada, şöyle denildi:

Entübe edilmişti: Ailesinden açıklama geldi,

'Dualarınızı esirgemeyin'
Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle, tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin.
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