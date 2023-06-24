Çorum'da iki araç çarpıştı, düğüne giden 8 kişi yaralandı

Dodurga ilçesinde aynı düğüne giden iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde Mustafa K. idaresindeki 19 RB 31 plakalı hafif ticari araç, Tutuş köyü ile Alpagut köyü yol ayrımında Mürsel T'nin kullandığı 01 HP 204 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



8 kişi yaralandı



Kazada araç sürücüleriyle birlikte araçlarda bulunan Osman A., Zülfiye T., Sabiha B., Beyhan B., Ayşe B. ve Funda T. yaralandı.



Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Düğüne gidiyorlardı



Kazada yaralanan 8 kişinin Tutuş köyündeki bir düğün törenine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.