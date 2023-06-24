Bakan Fidan Blinken ile görüştü! Rusya'daki son durum ele alındı

Türkiye, dünyadaki kriz bölgelerinde çözüm ortağı olduğunu birçok girişimle gösterdi.Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda iki tarafla da konuşabilen nadir ülkelerden biri olması öncü ve aktif politikanın en büyük göstergelerinden birisi oldu.Her krizde öncü rol oynayan Türkiye bir krizin aşılması için arabuluculuk rolü üstlenmeye hazırlanıyor.Bu çerçevede öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı.Türkiye'nin kritik diplomasi mesaisi akşam saatlerinde de hız kesmeden devam etti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya görüşmenin ana konusu olduGörüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.