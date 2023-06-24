Alman Bild'den Putin-Erdoğan görüşmesinin hazımsızlığı

Rusya'daki darbe krizi tüm dünyanın gündeminde.Dün gece saatlerinde başlayan kriz, Wagner'in Moskova'ya doğru ilerleyişe geçmesi ile her geçen saat büyüyor.Bu kapsamda Türkiye'de olayları yakından takip eden ülkelerin başında geliyor.Rusya ile derin ilişkiler içinde olan Türkiye'nin çıkarları ve demokrasiye olan destek bağlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.Görüşmede aklıselim hareket edilmesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in adımlarına tam destek verdiğini belirtti.Krizin ortasında gerçekleşen bu görüşme Batı medyasında yer buldu.Alman gazetesi Bild de bu gelişmeyi haberleştirdi.Haberde, "Kremlin'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki silahlı ayaklanmayla ilgili bir telefon görüşmesinde Rus savaş kışkırtıcısı Vladimir Putin'e 'tam destek' sözü verdi." ifadeleri kullanıldı.Haberin altında ise Erdoğan ve Putin'in tokalaştığı bir fotoğrafa yer verildi. Fotoğraf açıklamasında ise "Diktatörler(diktatoren) bir arada" ifadesine yer verildi.