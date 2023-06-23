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Enflasyonla topyekün mücadele! Faiz kararı sonrası Gaye Erkan'dan kritik toplantı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan banka yöneticileriyle bugün İstanbul'da görüşecek. Toplantının ana gündem maddesinin bankacılık sektörünün talep ve sorunları olduğu belirtiliyor. Dün Para Politikası Kurulu faizleri 27 ay aradan sonra ilk kez artırarak yüzde 15 seviyesine çekmişti. Enflasyonla topyekün mücadele başladı. Dün parasal sıkılaşma dönemi resmen başladı. Ticaret Bakanlığı otomobilde fahiş fiyatlar için yeni düzenlemelere hazırlanıyor. Adalet Bakanlığı kirada yüzde 25 sınırını 1 yıl uzattı.

Enflasyonla topyekün mücadele! Faiz kararı sonrası Gaye Erkan'dan kritik toplantı
Ekleme: 23.06.2023 - 11:01 Güncelleme: 23.06.2023 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Enflasyonla topyekün mücadele! Faiz kararı sonrası Gaye Erkan'dan kritik toplantı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

Yapılan duyuruda, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği bildirilmişti.

BANKA YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

Faizde 27 ay sonra gelen artış kararının ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak.

Toplantıda, bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.

Erkan, dünkü faiz kararının ardından bugün banka yöneticileriyle ilk kez bir görüşme gerçekleştirecek.

Toplantının ana gündem maddesinin bankacılık sektörünün talep ve sorunları olduğu belirtiliyor. Bankacıların başta regülasyonlar olmak üzere, sektörün sorunlarını ve talep önerilerini dile getirmeleri bekleniyor.

TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Erkan'ın bankacılarla 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirmesi beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılmak üzere bugüne ertelenmişti.

BAKAN ŞİMŞEK DE TÜSİAD VE TBB İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 16 Haziran Cuma günü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile toplantılar gerçekleştirerek, sorunları ve çözüm önerilerini dinlemişti.
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Enflasyonla topyekün mücadele! Faiz kararı sonrası Gaye Erkan'dan kritik toplantı
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