Enflasyonla topyekün mücadele! Faiz kararı sonrası Gaye Erkan'dan kritik toplantı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.Yapılan duyuruda, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği bildirilmişti.Faizde 27 ay sonra gelen artış kararının ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak.Toplantıda, bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.Erkan, dünkü faiz kararının ardından bugün banka yöneticileriyle ilk kez bir görüşme gerçekleştirecek.Toplantının ana gündem maddesinin bankacılık sektörünün talep ve sorunları olduğu belirtiliyor. Bankacıların başta regülasyonlar olmak üzere, sektörün sorunlarını ve talep önerilerini dile getirmeleri bekleniyor.Erkan'ın bankacılarla 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirmesi beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılmak üzere bugüne ertelenmişti.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 16 Haziran Cuma günü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile toplantılar gerçekleştirerek, sorunları ve çözüm önerilerini dinlemişti.