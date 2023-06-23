Bakan Yumaklı duyurdu: Hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesi kullanıldı.Bakan Yumaklı, Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum."