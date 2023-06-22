Teröristbaşı Salih Müslim'den çaresizlik itirafı: Erdoğan her fırsatta vuruyor!

Yurt içinde terör örgütü mensuplarına göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde de MİT ortaklığı ile nokta operasyonlar düzenliyor. Darbe üstüne darbe yiyerek köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD elebaşı Salih Müslim, yaşadığı çaresizliği açıkça itiraf etti.Terör örgütünün kanalına konuşan Salih Müslim, 'Erdoğan senelerdir fırsat buldukça bizi vuruyor' itirafında bulundu. Teröristbaşı Müslim, 'Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor.' dedi. Teröristbaşı, uluslararası kamuoyunun yaşananlara sessiz kaldığını savundu.Türkiye'de gerçekleştirilen 14 ve 28 Mayıs seçimlerini de 'seçimsi' ifadesi ile hedef alan terörist Müslim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek 'Kendi konumunu güçlendirdikten sonra seçimsi şeyden sonra her tarafa saldırıyor.' diye konuştu.14 Mayıs seçimlerini kendileri açısından bir umut olarak gördüklerini ifade eden Müslim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda 'özgürleşeceklerini' belirterek, 'Hem birey bakımından hem de topluluk bakımından özgürlükler, bu da zaten demokrasinin bir gereğidir. Muhakkak bütün güçlerin katılması gerekiyor, en başta da özerk yönetimin katılması gerekiyor. Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da' demişti.