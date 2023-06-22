İzmir’de 95 gram metamfetamin, 416 sentetik hap ele geçirildi

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, 95 gram metamfetamin, 416 sentetik hap, pompalı tüfek ve 2 fişek ile tabanca ele geçirildi. O.Y. gözaltına alınırken, Ü.Y.'nin de yakalaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.