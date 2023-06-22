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Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. İki bakan, Tahıl Anlaşması'nın süresinin yeniden uzatılması konusunda görüştü.

Ekleme: 22.06.2023 - 18:50 Güncelleme: 22.06.2023 - 19:12 / Editör: Ozge Selin
Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Son dakika haberine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov 22 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini ilettiği ve tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Güler tarafından; küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksaksız işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca; ülkemizin, 17 Temmuz'da süresi bitecek olan Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.
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