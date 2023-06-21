WhatsApp'a yeni özellik! Medya sırası karışmayacak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özellik yayınlayacak.WhatsApp geliştirilmiş medya seçici özelliğini yayınlamaya başladı. Bu özellikle beraber kullanıcılar artık seçilen medyaların sıralarını kolayca takip edebilecek.Wabetainfo'ya göre, önceden küçük resimler seçildiğinde tik işareti çıkıyordu. Artık tik işareti yerine numaralandırma yapılacak ve böylelikle kullanıcılar göndermek istedikleri medya sıralamasını daha kolay yapabilecek.Ayrıca özellik, henüz beta kullanıcıları için teste sunulmuş olsa da önümüzdeki süreçte aşamalı olarak tüm kullanıcılar için aktif olacak.