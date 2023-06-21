Şanlıurfa'da PKK/PYD’li terörist yakalandı!
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD şüphelisi Şanlıurfa sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.
İddiaya göre, PKK/PYD üyesi bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği yönünde istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattında önlemleri artırdı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınır hattında yakalayarak, gözaltına aldı. Yakalanan terörist hakkında adli tahkikat başlatıldı.