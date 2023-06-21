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İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Hesaplaşma vakti: Akşener suçu Kılıçdaroğlu'na atacak

İYİ Parti'de olağan kurultay cumartesi günü toplanıyor. Temayül yoklamalarındaki usulsüzlükler, aday listeleri belirlenirken yaşanan para trafiği iddiaları ve 2-6 Mart krizi ile büyük tepki çeken partide muhalif kesim ilk kez ses yükselterek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklenecek.

İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Hesaplaşma vakti: Akşener suçu Kılıçdaroğlu'na atacak
Ekleme: 21.06.2023 - 09:51 Güncelleme: 21.06.2023 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Hesaplaşma vakti: Akşener suçu Kılıçdaroğlu'na atacak
Akşener'in kendini savunacağı konuşmada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı eleştirilerini sıralayacağı ve ittifaktan ayrıldıklarını vurgulayacağı iddia ediliyor.

Bunun yanı sıra Akşener'in yerel seçimlere ilişkin yeni ittifak ihtimalini de düşünerek 3 Mart'taki kadar sert bir konuşma yapmayacağı öne sürüldü.

Kurultay öncesi yaklaşık 3 haftadır sessizliğe bürünen Akşener, cumartesi günü partililere hitap edecek. Sert tartışmalarla geçmesi beklenen ve protesto oylarının yüksek çıkması öngörülen kurultayın ardından parti içinde büyük bir değişim yaşanacak.

Akşener'in hem GİK hem de Başkanlık Divanı'nda yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

İSTİFA ÜSTÜNE İSTİFA

Siyasi hayatı boyunca 4 farklı partide görev alan Akşener, son 5 yılda partisindeki büyük kopuşları bir türlü engelleyemedi.

2018 yılından bu yana İYİ Parti'nin 200 kurucu üyesinden 70'ten fazlası istifa ederek Akşener ile yollarını ayırdı. Bu süreçte İYİ Parti'deki milliyetçi isimlerin yerine farklı ideolojilere yakın siyasilerin yönetim kadrosuna dahil edilmesi, parti içindeki kutuplaşmayı da artırdı.

Seçim sürecinde HDP ile yakınlaşmaya isyan eden Yavuz Ağıralioğlu, temayül yoklamalarındaki usulsüzlüklere tepki gösteren Aytun Çıray ve partinin öncü isimlerinden Ahat Andican, partide son dönemde istifa eden dikkat çekici isimler olarak ön plana çıktı.
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