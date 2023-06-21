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Beyaz Gazete
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İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Grup toplantısında aday olmayacağınızı açıklayın" dediği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün kürsüye çıkarak merakla beklenen konuşmasını yaptı. Ne İmamoğlu'nun değişim çağrılarına ne de kurultay sürecine değinen Kılıçdaroğlu, "Değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım" diyerek bir kez daha "Gitmiyorum" mesajı verdi.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!
Ekleme: 21.06.2023 - 09:16 Güncelleme: 21.06.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!
14 Haziran'da, Ankara'da İmamoğlu ile gergin bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, 6 gün sonra partisinin grup toplantısında konuştu.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!

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İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!
Konuşması boyunca adeta kaçak güreşen Kılıçdaroğlu, ne İmamoğlu'na yanıt verdi ne de kurultay sürecindeki adaylık yarışına değindi.

HEZİMETİ KABUL ETMİYOR
Kendisini eleştiren gazetecilere de geçen hafta grup kürsüsünde hakaret eden Kılıçdaroğlu bu kez geri adım atarak, 'Belki kalemini satan gazeteciler ifadesini kullanmasam daha doğru olurdu' şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU GERİ ADIM ATMADI! DEĞİŞİMLE İLGİLİ FİKRİM NET, DEĞİŞİM OLMAK ZORUNDA

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. 'Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda.

CHP ŞİMDİDEN ÜÇ PARÇAYA AYRILDI

Seçim yenilgisinin gölgesinde kurultaya hazırlanan CHP'de 3 ismin aday olması bekleniyor.

Arkasındaki delege desteğine yeni MYK'yı ekleyen mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkıyor.

Özel'i Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut desteklerken İmamoğlu'nu ise Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın desteklediği söyleniyor.

Geçen haftaki grup toplantısında bir kişinin, 'Neden kaybettin?' diye bağırmasından da dili yanan Kılıçdaroğlu'nun bu haftaki konuşmasına, 'Slogan atmadan dinlerseniz mutlu olurum' uyarısıyla başlaması dikkat çekti.

Konuşma öncesi en çok merak edilen konu, İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısı üzerine Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakıp bırakmayacağıydı.
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