14 Haziran'da, Ankara'da İmamoğlu ile gergin bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, 6 gün sonra partisinin grup toplantısında konuştu.İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!Konuşması boyunca adeta kaçak güreşen Kılıçdaroğlu, ne İmamoğlu'na yanıt verdi ne de kurultay sürecindeki adaylık yarışına değindi.Kendisini eleştiren gazetecilere de geçen hafta grup kürsüsünde hakaret eden Kılıçdaroğlu bu kez geri adım atarak, 'Belki kalemini satan gazeteciler ifadesini kullanmasam daha doğru olurdu' şeklinde konuştu.Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. 'Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda.Seçim yenilgisinin gölgesinde kurultaya hazırlanan CHP'de 3 ismin aday olması bekleniyor.Arkasındaki delege desteğine yeni MYK'yı ekleyen mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkıyor.Özel'i Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut desteklerken İmamoğlu'nu ise Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın desteklediği söyleniyor.Geçen haftaki grup toplantısında bir kişinin, 'Neden kaybettin?' diye bağırmasından da dili yanan Kılıçdaroğlu'nun bu haftaki konuşmasına, 'Slogan atmadan dinlerseniz mutlu olurum' uyarısıyla başlaması dikkat çekti.Konuşma öncesi en çok merak edilen konu, İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısı üzerine Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakıp bırakmayacağıydı.