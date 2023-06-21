Husumetli 2 grup arasında silahlı çatışma: 2 ölü

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı Turgut Özel Bulvarındaki Doç. Dr. Ahmet Bilgin Caddesi üzerinde meydana gelen olayda aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup bir markette karşılaştı. Tartışma ile başlayan kavga bir anda silahlı çatışmaya döndü. Çıkan silahlı kavgada, 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.