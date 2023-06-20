Son dakika: İstanbul merkezli dev operasyon: 120 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir sosyal medya platformunda sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlayan bir çeteye operasyon yaptı.4 binden fazla banka hesap hareketinin incelenmesiyle ve hesapların arasında 1.2 milyar lira para akışı olduğunun tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 120 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.