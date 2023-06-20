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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış! 'Erdoğan'ın oylarını 2002'deki rakamlara indirdik1

Siyasi kariyerine bir seçim yenilgisi daha ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Eleştirilere aldırmayan Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında esip gürledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış! 'Erdoğan'ın oylarını 2002'deki rakamlara indirdik1
Ekleme: 20.06.2023 - 14:52 Güncelleme: 20.06.2023 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış! 'Erdoğan'ın oylarını 2002'deki rakamlara indirdik1
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

“AKP'NİN OYUNU 2002'NİN ALTINA İNDİRDİK”

İstanbul bizim içinde Türkiye içinde Dünya içinde önemli bir merkez. Erdoğan boşuna demiyor. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Evet oylarını 2002'deki rakamlara indirdik. Yüzde 35'lere… Ne olursa olsun hala ben İstanbul'u nasıl alabilirim o ranttan nasıl faydalanabilirim arayışı içinde. Belki unuttuk telefon edip İstanbul'un kupon arazililerini benim bilgim dışında satamazsın diyen oydu.

İstanbul'un kupon arazilerinin Saray ile ne ilgilisi var diyeceksiniz. Haramzadelerin bir özelliği vardır doymaz çünkü onlar sürekli yolsuzluk yaparlar. İstanbul'da Ekrem başkan kazandıktan sonra bir miting yaptı. Sonra bir işçi bana bir mesaj attı. İlk kez bizi İBB Başkanı bizi toplayıp mitinge götürmedi. Belediye otobüsleri bedava insanları tehdit ediyorlardı. Zorla mitinge götürüyorlardı. Ve daha düne kadar “Biz İstanbul'a ihanet ettik” diyen kendiydi. İstanbul'a ihanet eden etmeye doyamamış ki daha da etmek istiyor.

Sultan Ahmet Camii'nin o görkemli yapısını bile ranta teslim ettiler. Gökdelenler milyarlık daireler, uyuşturucu baronları. Bütün bunların İstanbul'da yaşandığını biliyoruz. Şimdi İstanbul'a kabus gibi çöken 52li çetelerden İstanbul'u temizleye çalışıyoruz.
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış! 'Erdoğan'ın oylarını 2002'deki rakamlara indirdik1
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