Devlet Bahçeli’den AYM’ye tepki: Kandil kuyruğundan ayrılın

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1’inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesini istedi.Yüksek Mahkeme de bu talebi görüştü.Buna göre Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.Karar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye soruldu.Anayasa Mahkemesi’nin tasarrufları üzerinde çok geniş değerlendirmelerde bulundum. Anlaşılıyor ki; Anayasa Mahkemesi Başkanı ve kurul üyeleri, söylediklerimizi hiç kale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor. Mutlak suretle yeni bir Anayasa hazırlanmalı, Anayasa Mahkemesi’ne şekil verilmelidir.Milli düşünceye sahip, vatanını seven bir anlayışla Anayasa Mahkemesi’nin faaliyetlerini sürdürmesi gerekir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi kadar Türkiye’nin önemli bir kurumudur. Cumhuriyet Başsavcısı’nın uyarılarını dikkate almayan bir Anayasa Mahkemesi, yargı müessesini dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Şu Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım.