  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,82 - 25,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bloomberg: Türkiye, yatırımcı güvenini kazanıyor

Bakan Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanı Erkan ile kademeli adımlar atmaya hazırlandığı belirtildi. Yatırımcı güveni konusunda Türkiye'nin tekrar güvenilir liman olmaya başladığı ifade edildi.

Ekleme: 20.06.2023 - 09:52 Güncelleme: 20.06.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'nın haziran ayına ilişkin faiz kararı, perşembe günü yapılacak toplantıyla ilan edilecek.

Türkiye yeni döneme yeni ekibiyle girerken, ABD merkezli Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından atılması beklenen adımlara ilişkin bir haber yayınlandı.

Şimşek piyasa dostu

Eski Merrill Lynch stratejisti olan ve piyasa dostu şeklinde tanımlanan Bakan Şimşek'in, geleneksel politikaya kademeli geçiş sinyali verdiği belirtildi.

Yatırımcı güveni vurgusu

Türkiye'nin yatırımcı güvenini kazanma yönünde hamlelerde bulunduğuna ilişkin ifadelere yer verilen haberde, Şimşek'in daha geleneksel politikalara yönelmek için adımlar atacağını söylediğine dikkat çekildi.

Cuma günü bankacılar ve iş insanlarıyla iki toplantı gerçekleştiren Şimşek için "İstenmeyen yan etkilerden kaçınmak üzere adımların yavaş atılacağının sinyalini verdi." denildi.

Hafize Gaye Erkan yorumu

Öte yandan, Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı faiz kararının, yeni ekip için bir turnusol kağıdı olabileceği kaydedilerek şöyle denildi: Ekonomistler, para otoritesinin Hafize Gaye Erkan ile faiz oranlarını sert bir şekilde artıracağını düşünüyor.

Tahmin, faizin Bloomberg anketinde yüzde 8,5'ten yüzde 20'ye çıkarılacağı yönünde.

Refah artışı mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Bankalar Birliği toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Yatırım, ihracat, üretim, istihdam konusunda güçlü şekilde, refah artışını sağlayacak modelle yolumuza devam edeceğiz." demişti.

Bloomberg: Türkiye, yatırımcı güvenini kazanıyor
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek
Yunan basını, Türk tanklarını vurmakla tehdit etti
Bloomberg: Türkiye, yatırımcı güvenini kazanıyor
Asgari ücrette üçüncü toplantının saati belli oldu
Ankara’da can pazarı yaşandı. Yavaş’ın ilgisizliği Ankaralıları bezdirdi
FETÖ'cü Zekeriya Cerit tutuklandı...
Bakan Özhaseki: Bundan sonra zemin artı dört zemin artı üç gibi konutlaşmaya geçeceğiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş fahiş kira açıklaması! Asgari ücret ne zaman belli olacak?
AYM’den HDP kararı
Partisinin geçmişini unutan CHP'li Tarhan'dan eleştirilere ilginç yanıt: CHP'nin tarihinde genel başkan istifası yok
TÜRK-İş'ten peş peşe 'Rakam' açıklaması! Ara zam ile yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu
Yunanistan'daki tekne kazasında şok detay ortaya çıktı
Dışişleri'nden İsrail'e tepki: 'Kabul edilemez' İki devletli çözüm vurgusu
TÜRK-İş'ten açıklama! Ara zam pazarlıkları hızlandı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'de: Kıbrıs Türkü ambargoları birer birer yıkacaktır
LGBT terörüne dur diyen Türk polisine HDP'li Özgül Saki'den alçak hakaret! EGM'den suç duyurusu...
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu sorusuna ilk kez bu karşılığı verdi: Gerekiyorsa o da!
Yeni İHA ilk kez görücüye çıktı: Türkiye'nin gurur projesi Avrupa'ya çıkarma yaptı
Haliç eski günlerine geri döndü! Kötü koku ve renk değişimi isyan ettirdi
İstanbul ve birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul ve birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'a çok konuşulacak harika özellik! Müşteri hizmetleri desteği

WhatsApp'a çok konuşulacak harika özellik! Müşteri hizmetleri desteği

Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...

Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...

'Google'a soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu: Ciddi ve yeterli bulgular var

'Google'a soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu: Ciddi ve yeterli bulgular var

Ağaçta asılı görenler dehşete düştü: Köylüler tesadüfen fark etti Türkiye'de yaşayan en büyük tür

Ağaçta asılı görenler dehşete düştü: Köylüler tesadüfen fark etti Türkiye'de yaşayan en büyük tür

Elon Musk duyurdu: Televizyona özel Twitter uygulaması geliyor

Elon Musk duyurdu: Televizyona özel Twitter uygulaması geliyor