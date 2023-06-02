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Yere düşen ABD Başkanı Biden, dünyada büyük yankı uyandırdı

Uluslararası gazeteler, Biden'ın yaşına dikkati çekerek ABD Başkanı'nın yaşadığı talihsiz anları gündeme getirdi. Biden'ın, ikinci dönem için dezavantajlı konumda olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Ekleme: 2.06.2023 - 11:14 Güncelleme: 2.06.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Yere düşen ABD Başkanı Biden, dünyada büyük yankı uyandırdıİlerleyen yaşıyla tartışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden, yine bir aksilik yaşadı.

Daha önce düşme görüntüleriyle gündeme gelen Biden, benzer bir olayla daha karşılaştı.

80 yaşındaki Biden, katıldığı ABD Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde sahnedeyken yere düştü. Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan Biden, karşı karşıya kaldığı durum için yerdeki bir cismi işaret etti.

The Times: Kaygan Joe

İngiltere'den The Times gazetesi, "Kaygan Joe: Biden törende düştü" başlıklı haberinde, o anlara ilişkin peş peşe üç fotoğrafa yer verdi.

Biden'ın, ayağa kaldırıldıktan sonra düşmesiyle ilgili yerdeki kum torbasını işaret ettiği belirtilerek şöyle denildi: Biden halihazırda görevdeki en yaşlı ABD Başkanı. Eğer ikinci bir dönemi kazanırsa ve hizmet süresini tamamlarsa, Beyaz Saray'dan 86 yaşında ayrılacak.

Yere düşen ABD Başkanı Biden, dünyada büyük yankı uyandırdı

Bild: Kum torbası, dünyanın en güçlü adamını yıktı

Almanya basınından Bild gazetesi, "ABD Başkanı Biden devrildi" ifadesini kullandığı haberinde şunları aktardı:

Kum torbası, dünyanın en güçlü adamını yıktı. 80 yaşındaki Biden, Colorado Springs'teki bir askeri akademiden mezun olanlara hitap ediyordu. Nisan sonunda Demokrat isim, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde ikinci dönem için aday olmak istediğini açıkladı.

Biden, 1,5 yıl sonra seçildiğinde 81 yaşında olacak ve olası bir ikinci dönem sonunda 86 yaşında olacak.

Başkanlığa yeniden adaylığı tartışmalı

Biden'ın yaşının ve tekrar adaylığa uygunluğunun, kendi partisi içinde de dahil olmak üzere uzun süredir tartışma konusu olduğuna dikkat çekildi.

Cumhuriyetçi rakiplerinin, Biden'ın zihinsel ve fiziksel uygunluğunu gündeme getirmek için düzenli olarak ABD Başkanı'nın hatalarını ve yanlış adımlarını kullandığı vurgulandı.

Yere düşen ABD Başkanı Biden, dünyada büyük yankı uyandırdı

CNN: Durumu iyi

ABD merkezli CNN International, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayı aktardı. Kum torbasına takılıp sahneye düşen Biden'ın durumunun iyi olduğuna dair nota yer verildi.

Marine One helikopterinden inen Biden'ın, kendisini bekleyen gazetecilere "Kum torbasına takıldım!" dediği kaydedildi.

BBC: Takılıp düştü

"ABD Başkanı Joe Biden, Colorado etkinliğinde takılıp düştü" diyen BBC, ilgili görüntüleri paylaştı.

Biden'ın, mezun olan 921 askeri öğrencinin her biriyle el sıkışmak için yaklaşık 1,5 saattir ayakta durduğu ifade edildi.

Yere düşen ABD Başkanı Biden, dünyada büyük yankı uyandırdı
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