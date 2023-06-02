WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

WhatsApp'a sesli durum özelliği geldi. Artık durum paylaşımları sadece görsel olarak değil sesli olarak da yapılabilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.Meta'ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp'ın, Android beta sürümünde kullanıcıların durum güncellemeleri aracılığıyla sesli notlar paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir 'sesli durum güncellemeleri' özelliği tespit edilmişti.WhatsApp sesli durum özelliği, Android 2.23.2.8 güncellemesiyle birlikte kullanılmaya başlandı. Bu özellikle birlikte artık kullanıcılar 30 saniyeye kadar ses kayıtlarını paylaşabilecek.İlerleyen zamanlarda saniye sınırının genişletebileceği de aktarılan sesli durumlar, normal durum paylaşımları gibi 24 saat geçtikten sonra kendiliğinden silinecek.WhatsApp uygulamasına giriş yaptıktan sonra durum kısmına girdikten sonra metinli durum atma seçeneğinde bulunan 'ses kaydetme düğmesine' basarak 30 saniyelik sesli durumunuzu oluşturabilirsiniz.Durum güncellemeleri olarak paylaşılacak sesli notlar, yalnızca kullanıcıların kendi gizlilik ayarlarında seçtikleri kişilerin onları dinleyebilmesini sağlamak için uçtan uca şifreli olarak geliyor.