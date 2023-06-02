  • USD: 20,84 - 20,88
  • EURO: 22,44 - 22,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek

Seçimlerin ardından TBMM'nin 28'inci dönemi başlıyor. TBMM Genel Kurulu, MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak. Milletvekilleri yemin ederek görevine başlayacak. Başkan Erdoğan'ın yemin töreni ise yarın yapılacak. Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığını geçici olarak Devlet Bahçeli'ye devretti. İlk oturumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetecek. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'e geldi.

TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek
Ekleme: 2.06.2023 - 13:13 Güncelleme: 2.06.2023 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Yasama Dönemi başladı. Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

'Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli Milletvekilleri, 28. Dönem TBMM'nin ilk gündem maddesi olan ant içme törenine geçmeden evvel, geçici başkan sıfatıyla hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü, TBMM'nin de 103'üncü yılının heyecanını yaşıyoruz.

Meclis'te görev alacak Milletvekili arkadaşlarım tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır. Esas gündemimiz olan ant içme törenine geçiyor, Geçici Başkan sıfatıyla ilk yemini gerçekleştiriyorum.'

DEVLET BAHÇELİ MECLİS BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DEVRALDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem yasama faaliyeti, bugün gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreniyle başlıyor. TBMM'de 28'inci dönemin başlaması nedeniyle, saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23'inci dönemin ilk gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye görevini devretti.

Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye sıfatı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin etti.

MİLLETVEKİLLERİ TEK TEK KÜRSÜYE GELİP YEMİN EDECEK

Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri tek tek kürsüye gelip Anayasa'da yer alan metni okuyarak yemin edecek. Yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.

Genel Kurul'a davetlilerin haricinde ziyaretçi kabul edilmedi. Meclis Başkanlığı görevini geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek olan Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip ediyor.

TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek

BAŞKAN ERDOĞAN MECLİS'TE

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili yemin törenini takip etmek üzere TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı.

Erdoğan töreni locadan takip ediyor.

TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek

TBMM YARIN YENİDEN TOPLANACAK: BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN EDECEK

TBMM yarın saat 15.00'te Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında yeniden toplanacak. Bahçeli önce Erdoğan'a YSK'dan gelen mazbatayı verecek.

Ardından Erdoğan kürsüde yemin ederek 5 yıllık yeni dönemi başlatmış olacak.

YENİ KABİNE AÇIKLANACAK
Erdoğan daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreve başlama törenine katılacak. Törene sanat, spor ve medya dünyasından isimler de davet edildi.

Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde de göreve başlama töreni dolayısıyla Türkiye'ye gelen yabancı devlet başkanları veya temsilcilerine Çankaya Köşkü'nde yemek verecek. Yemeğin ardından yeni kabinenin açıklanması bekleniyor.

Bakanlık görevine getirilen isimlerin de Anayasa gereği yemin etmesi gerekiyor. Bakanların önümüzdeki hafta yemin etmesi bekleniyor.

TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Milletvekillerinin yemin etmesiyle birlikte TBMM Başkanlık seçimi süreci de başlayacak. Bugünden itibaren 5 günlük süre içinde partiler başkan adaylarını TBMM Başkanlığı'na bildirecek.

Daha sonraki 5 gün içinde de başkanlık seçimi yapılacak. Ayrıca TBMM ihtisas komisyonu üyeliklerinin dağılımı, ardından da hızlı bir şekilde komisyon başkanı seçimleri yapılacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılım yüksek olacak: 20 lider 45'e yakın bakan
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek iki kez yemin etmişti! Gökçek, itiraz edenlere böyle cevap verdi...
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç protesto: Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalkmadı
Sözcü TV'de 'Can Atalay' üzerinden algı yapmak istendi, rezil oldu
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne 'miras' tepkisi: Tabela partisine döndüler!
Osman Gökçek TBMM'de yemin etti!
İzmir’i yine sel aldı: Şehrin kalbi sular altında!
Vatandaşlardan 90 günde bir üst geçidi bitiremeyen İBB’ye tepki: Defne Devlet Hastanesi 60 günde bitti
HDP’li vekiller yine bildiğiniz gibi! İstiklal Marşı okunurken dudakları bile kıpırdamadı!
TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek
Sandıklar tehdit altında algısı yaratan CHP'den yeni açıklama! Güvenlik açığı yaşanmadı...
Kabaktepe'den İstanbul mesajı: İstanbul'u yeniden kazanacağız
Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devraldı
YÖRÜK 4X4 Türkiye'deki ilk görevine Cumhurbaşkanlığında başladı
Azerbaycan medyasında dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal!
CHP'li Atıcı açık açık söyledi: Oylar çalınmadı, biz yenildik
Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Saksıyı koysanız o yüzde 48'i alırdı
İsveç NATO üyeliği için tüm tuşlara basıyor! Peki yasa uygulanacak mı? Büyük belirsizlik...
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! İhracatta yeni rekor geldi
Millet İttifakı'nda kopuş başladı! Karamollaoğlu da ‘Bay bay Kemal’ dedi
Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor