TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Yasama Dönemi başladı. Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:'Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli Milletvekilleri, 28. Dönem TBMM'nin ilk gündem maddesi olan ant içme törenine geçmeden evvel, geçici başkan sıfatıyla hepinizi saygılarımla selamlıyorum.Egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü, TBMM'nin de 103'üncü yılının heyecanını yaşıyoruz.Meclis'te görev alacak Milletvekili arkadaşlarım tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır. Esas gündemimiz olan ant içme törenine geçiyor, Geçici Başkan sıfatıyla ilk yemini gerçekleştiriyorum.'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem yasama faaliyeti, bugün gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreniyle başlıyor. TBMM'de 28'inci dönemin başlaması nedeniyle, saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23'inci dönemin ilk gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye görevini devretti.Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye sıfatı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı.TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin etti.Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri tek tek kürsüye gelip Anayasa'da yer alan metni okuyarak yemin edecek. Yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.Genel Kurul'a davetlilerin haricinde ziyaretçi kabul edilmedi. Meclis Başkanlığı görevini geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek olan Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip ediyor.Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili yemin törenini takip etmek üzere TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı.Erdoğan töreni locadan takip ediyor.TBMM yarın saat 15.00'te Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında yeniden toplanacak. Bahçeli önce Erdoğan'a YSK'dan gelen mazbatayı verecek.Ardından Erdoğan kürsüde yemin ederek 5 yıllık yeni dönemi başlatmış olacak.Erdoğan daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreve başlama törenine katılacak. Törene sanat, spor ve medya dünyasından isimler de davet edildi.Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde de göreve başlama töreni dolayısıyla Türkiye'ye gelen yabancı devlet başkanları veya temsilcilerine Çankaya Köşkü'nde yemek verecek. Yemeğin ardından yeni kabinenin açıklanması bekleniyor.Bakanlık görevine getirilen isimlerin de Anayasa gereği yemin etmesi gerekiyor. Bakanların önümüzdeki hafta yemin etmesi bekleniyor.Milletvekillerinin yemin etmesiyle birlikte TBMM Başkanlık seçimi süreci de başlayacak. Bugünden itibaren 5 günlük süre içinde partiler başkan adaylarını TBMM Başkanlığı'na bildirecek.Daha sonraki 5 gün içinde de başkanlık seçimi yapılacak. Ayrıca TBMM ihtisas komisyonu üyeliklerinin dağılımı, ardından da hızlı bir şekilde komisyon başkanı seçimleri yapılacak.