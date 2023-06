Sözcü TV'de 'Can Atalay' üzerinden algı yapmak istendi, rezil oldu

CHP'nin yayın organı Sözcü TV'nin Ankara Koordinatörü Umut Yertutan, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'na Gezi davasından tutuklu olan Can Atalay'ı sorarak algı yapmaya çalıştı. Dava hakkında yargılama sürecini bilmeyen Yertutan, AK Parti Milletvekili Yücel Arzen'in yönelttiği "Can Atalay neden içeride?" sorusuna yanıt veremedi. Yertutan, "Buyurun siz devam edin" diyerek konuyu geçiştirmek istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci dönem yasama faaliyeti, bugün milletvekillerinin yemin etmesiyle başlıyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nı Gezi davasından tutuklu olan 'Can Atalay' üzerinden köşeye sıkıştırmak için algı yapan Sözcü TV Ankara Koordinatörü Umut Yertutan ise canlı yayınında rezil oldu.Sözcü TV Ankara Koordinatörü Umut Yertutan '599 milletvekili yemin edecek ama bir kişi edemeyecek. O da Can Atalay. Türkiye İşçi Partisi'nden seçildi ama cezaevinde kendisi.' dediği sırada AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğlulları, 'Can Atalay neden içeride?' sorusunu yöneltti.Bunun üzerine Yertutan, 'Hukuki süreci takip ettiniz mi?' sorusunu yöneltince Yücel Arzen, süreci takip etmediğini söyledi.Arzen'in, 'Suçu ne? Kesinleşmiş bir hukuk kararı var mı? Hayır ben bilmiyorum, siz biliyor musunuz?' sorularına yanıt veremeyen Yertutan, 'Buyurun devam edin' diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı.Arzen ise 'Siz açtınız konuyu. Mazbatayı alması önemli değil. Şu an neden içeride?' ifadelerini kullandı.Can Atalay, Türkiye'nin yangın yerine çevrilmek istendiği Gezi Parkı olayları davası kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan tutuklandı.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Can Atalay ile birlikte, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 18'er yıl hapislerine ve bu suçtan tutuklanmalarına karar verildi.Daha sonra karara itiraz edilse de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından karar hukuka uygun bulundu.