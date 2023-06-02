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Beyaz Gazete
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İzmir’i yine sel aldı: Şehrin kalbi sular altında!

Ankara'dan sonra İzmir'i de sel aldı. Kent merkezinin kalbi olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı. Esnaf ve vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan bayrağı açtı...

İzmir’i yine sel aldı: Şehrin kalbi sular altında!
Ekleme: 2.06.2023 - 16:00 Güncelleme: 2.06.2023 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
İzmir’i yine sel aldı: Şehrin kalbi sular altında!
İzmir'de yağmur sonrası yine aynı manzaralar yaşandı... Öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, dükkanları su bastı.

Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çarşının birçok sokağında su birikintileri oluşurken, iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Çınarlı alt geçitte mahsur kalan 2 kişi, bir süre sonra ekipler tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar, 'Ne zaman yağmur yağsa aynı şey! Buna bir çözüm bulsunlar' diyerek CHP'li belediyeye isyan bayrağa açtı.

İzmir’i yine sel aldı: Şehrin kalbi sular altında!

'MOTORU ELİMLE GÖTÜRÜYORUM'

Bayraklı ilçesinde sağanağa yakalanan ve motosikleti arızalanan motokurye Murat Güneyli ise, 'Sipariş götürürken yağmura yakalandım.

Motor stop etti, yolda kaldım. Motoru elimle götürerek ilerlemeye çalışıyorum.

Belki motor biraz dinlenirse yeniden çalışır diye buraya sığındım.

Siparişi nasıl ulaştıracağımı bilmiyorum' ifadelerini kullandı.



İzmir’i yine sel aldı: Şehrin kalbi sular altında!
İzmir’i yine sel aldı: Şehrin kalbi sular altında!
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