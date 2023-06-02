‘Birleşe birleşe kazanacağız’ diyerek yola çıkmışlardı: CHP paramparça

Kurultay takviminin merakla beklendiği CHP'de, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu destekçileri arasındaki söz düellosu şimdiden başladı.14 Mayıs öncesi 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganına sarılan partideki paramparça görüntü, parti tabanında tepkiye yol açtı. 28 Mayıs hezimeti sonrası kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmaya niyeti olmadığını açık açık ilan etmişti.CHP liderinin koltuk sevdasına ilk tepki, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. İmamoğlu'nun bir an önce genel başkanlığa getirilmesi gerektiğini savunan Özcan, Kılıçdaroğlu'na 'İstifa et' diye seslendi.Bir gün sonrası video paylaşan İmamoğlu da genel başkanlığa yeşil ışık yakarak, 'değişim' mesajı verdi. İmamoğlu'nun açıklaması, partideki safların sıklaşmasına sebep oldu.Yaklaşık 40 il başkanı ve milletvekili aday listelerine giremeyen bazı isimlerin İmamoğlu etrafında birleştiği iddia edildi. CHP'deki bölünme hızla sürerken, Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 'Partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa bu, Sayın Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır' dedi.CHP lideri de dünkü kritik MYK toplantısı öncesi 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna 'MYK'da, Parti Meclisi'nde değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak, hep birlikte karar vereceğiz' karşılığını verdi.Ancak seçim gecesi MYK üyelerinin istifasını geri çeviren Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tepkilerin artması nedeniyle fikir değiştirdi. Kamuoyundaki öfkeyi savuşturmak, zaman kazanmak isteyen Kılıçdaroğlu, dünkü toplantıda hezimetin faturasını 17 MYK üyesine kesti ve toplu istifalarını kabul etti.Kılıçdaroğlu, MYK'nın ardından da İmamoğlu ile yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede, seçim süreci ve kurultay takvimine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.Bu arada Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Özcan ise 'CHP MYK'nın istifası yetmez. Gaz alma operasyonu bu' dedi.'28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir'CHP ve İyi Parti önderliğinde kurulan ve daha sonra 8'li koalisyon masasına dönen Millet İttifakı, yaşadıkları seçim hezimetinin ardından darmadağın oldu.İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayın programında Millet İttifakı'nın bittiğini açıkladı. Poyraz şu ifadeleri kullandı: 'Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar.Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti. İttifak tamamlanmıştır. Seçim bitmiştir. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için de ittifakın içinde partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibarıyla de seçim ittifakı bitmiştir.'