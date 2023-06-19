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Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166’ya yükseldi

Hindistan’ı son günlerde etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 166'ya çıktığı bildirildi. Uttar Pradeş’in Ballia şehrinde sıcaklar yüzünden hastaneye götürülen kişiler, kapasitenin aşıldığı gerekçesiyle kabul edilmezken hastanenin morgu da dolduğu için ölülerin yakınları cenazeleri evlerine götürmek zorunda kaldı.

Ekleme: 19.06.2023 - 17:33 Güncelleme: 19.06.2023 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166’ya yükseldi
Hindistan'ı son günlerde etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 166'ya çıktığı bildirildi.

Yetkililerin açıklamalarına göre, ülkede son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklar sebebiyle şimdiye kadar Uttar Pradeş eyaletinde 119, Bihar eyaletinde 47 olmak üzere 166 kişi yaşamını yitirdi.

Uttar Pradeş'in Ballia şehrinde sıcaklar yüzünden hastaneye götürülen kişiler, kapasitenin aşıldığı gerekçesiyle kabul edilmezken hastanenin morgu da dolduğu için ölülerin yakınları cenazeleri evlerine götürmek zorunda kaldı.

Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, yaptığı açıklamada, klima ve soğutucuların sorunsuz çalışması için kesintisiz güç sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Adityanath, vatandaşlara devletle işbirliği yaparak elektrik israfından kaçınmaları için çağrıda bulundu.

Hindistan Meteoroloji Birimi (IMD) Uzmanı Atul Kumar Singh, 43,5 derecenin altına inmeyen sıcaklıklara ilişkin yaptığı açıklamada, bu konuda yetkilileri daha önce uyardıklarını belirtti.

Öte yandan, Bihar eyaletinin başkenti Patna'daki tüm okullar, 24 Haziran'a kadar tatil edildi.
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