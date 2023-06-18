Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'öğretmenlere zorunlu hizmet affı' açıklaması: 16 Haziran'da gerçekleşmiş olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'zorunlu hizmet affı' konusuna ilişkin öğretmenlere müjdeyi duyurdu.Bakan Tekin, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Sıkça sorulan zorunlu hizmet affının 16 Haziran itibariyle gerçekleştiğini belirten Tekin, "İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." dedi. Öte yandan Bakan Tekin yaptığı diğer bir paylaşımda da kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerinin hizmet sürelerine değindi. Söz konusu öğretmenlerin proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerinin de karşılanacağını ifade eden Bakan Tekin, "Bu da hayırlı olur inşallah." dedi.Bakan Tekin yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: