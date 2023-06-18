Hilmi Türkmen duyurdu: Nevmekan Kandilli'de sona yaklaşıldı

İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan Üsküdar'da bir proje daha bitiyor.Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 'rüya gibi bir proje' diyerek 2021 yılında duyurduğu Nevmekan Kandilli projesinde sona yaklaşıldığını ve açılışa günler kaldığını belirtti.Türkmen, '180 yıllık bir yapı ama 30-40 yıldır metruktu, yok olmak üzereydi. Tarihi Glavany Köşkü'nü tahsis aldık, restorasyona başlıyoruz. 5100 m2'lik, yeşillikler içinde boğaza nazır, rüya gibi bir proje; NEVMEKAN KANDİLLİ hayırlı olsun Üsküdar!' ifadeleri ile tarihi Glavany Köşkü'nün restore edileceğini duyurmuştu.Aradan geçen bir buçuk yılın ardından gelinen son aşamayı paylaşan Türkmen, 'Açılışa günler kalırken, değişimin boyutlarını görmeye devam edelim.' ifadeleriyle, restorasyona ait öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaştı.