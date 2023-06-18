CHP yandaşı Can Ataklı'dan din eğitimi hakkında skandal sözler: Kindar ve savaşçı bir nesil yetiştiriyorlar

Provokatif ve asılsız iddialarıyla son dönemde gündeme gelen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, bu kez de din eğitimini hedef aldı. İslam'a ve verilen din eğitimlerine nefret kusan Ataklı, "Okullar pozitif bilim yeridir, dini bilgilerin alındığı yer değildir. Din adı altında kindar ve savaşçı nesil yetiştiriyorlar." ifadelerini kullandı. Din derslerini dünyanın en gerici uygulaması olarak nitelendiren Ataklı, "Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. ‘Çocuklar nerede namaz kılacak?’ kılar kardeşim evine gittiğinde kılar." diye konuştu.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, akla ziyan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Provokatif ve asılsız iddialarıyla son dönemde gündeme gelen Ataklı, bu kez de okullardaki din eğitimine nefret kustu.Din derslerini dünyanın en gerici uygulaması olarak nitelendiren Ataklı, 'Okullar pozitif bilim yeridir, dini bilgilerin alındığı yer değildir. Din adı altında kindar ve savaşçı nesil yetiştiriyorlar' ifadelerini kullandı.Sözlerinin devamında din eğitiminin toplumu cahilliğe sürüklediğini öne süren Ataklı, 'Ne manevisi ya, kim maneviyat diyor. Okul okuldur kardeşim. Okula mescit yapamasın, okula cami yapamazsın. ‘Efendim çocuklar namaz kılacak niye rahatsız oluyorsun?' Rahatsızlık değil bu güzelim. Senin beynin almaz bunu.' diye konuştu.Dini bütün insanların biatçı olduğunu söyleyen Ataklı, 'Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. ‘Çocuklar nerede namaz kılacak?' kılar kardeşim evine gittiğinde kılar. Ya bu dünyanın en gerici kafası ya' ifadelerini kullandı.