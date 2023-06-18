CHP'li başkan Mansur Yavaş çılgına döndü! AK Partili Gökçek ile fotoğraf çekilen kadın işinden oldu

ABB'de şef olan Reyhan Yavuz'un, seçim öncesi AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek'le fotoğraf çektirdiği için işine son verildi.Fotoğrafın yayınlanmasının ardından baskı görmeye başladığını, 7 hafta ücretsiz izne çıkarıldığını belirten Yavuz, "Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi ile konuyu görüştüm.'Bu yapılanlarn fotoğrafla mı ilgili' diye sorum. 'Evet, fotoğrafla ilgili' dedi. Sevdi, seçimlerden önce Başkent Market çalışanlarına 'Oy verin. Bunlar gelirse hepiniz işsiz kalırsınız' demiş.Tabii beni bu toplantılara çağırmadılar. Zaten CHP gelseydi, bizi topluca çıkaracaklardı. Şimdi tek tek çıkarıyorlar. Kendilerini desteklemeyen hiç kimseyi de çalıştırmayacaklar.Ben ve 2 arkadaşım onlara oy vermediğimiz için ekmeğimizden olduk. 8 yıllık emeğimi heba ettiler" ifadelerini kullandı.