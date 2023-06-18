  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,88 - 25,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li başkan Mansur Yavaş çılgına döndü! AK Partili Gökçek ile fotoğraf çekilen kadın işinden oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (ABB) Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş'nin Başkent Market adlı mağazasında şef olan Reyhan Yavuz, seçim döneminde vatandaş ziyareti gerçekleştiren AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek ile çektirdiği fotoğrafın bir televizyon kanalında yayımlanmasının ardından işten çıkarıldığını söyledi.

CHP'li başkan Mansur Yavaş çılgına döndü! AK Partili Gökçek ile fotoğraf çekilen kadın işinden oldu
Ekleme: 18.06.2023 - 09:50 Güncelleme: 18.06.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
CHP'li başkan Mansur Yavaş çılgına döndü! AK Partili Gökçek ile fotoğraf çekilen kadın işinden oldu
ABB'de şef olan Reyhan Yavuz'un, seçim öncesi AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek'le fotoğraf çektirdiği için işine son verildi.

Fotoğrafın yayınlanmasının ardından baskı görmeye başladığını, 7 hafta ücretsiz izne çıkarıldığını belirten Yavuz, "Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi ile konuyu görüştüm.

'Bu yapılanlarn fotoğrafla mı ilgili' diye sorum. 'Evet, fotoğrafla ilgili' dedi. Sevdi, seçimlerden önce Başkent Market çalışanlarına 'Oy verin. Bunlar gelirse hepiniz işsiz kalırsınız' demiş.

Tabii beni bu toplantılara çağırmadılar. Zaten CHP gelseydi, bizi topluca çıkaracaklardı. Şimdi tek tek çıkarıyorlar. Kendilerini desteklemeyen hiç kimseyi de çalıştırmayacaklar.

Ben ve 2 arkadaşım onlara oy vermediğimiz için ekmeğimizden olduk. 8 yıllık emeğimi heba ettiler" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, din eğitimine nefret kustu! Skandal sözler: İslam savaşçıları yetiştirmek istiyorlar
Türkiye’den NATO’ya Kıbrıs şerhi
CHP'li başkan Mansur Yavaş çılgına döndü! AK Partili Gökçek ile fotoğraf çekilen kadın işinden oldu
Hilmi Türkmen duyurdu: Nevmekan Kandilli'de sona yaklaşıldı
CHP'li Mehmet Sevigen: Kemal Kılıçdaroğlu bir diktatör
CHP yandaşı Can Ataklı'dan din eğitimi hakkında skandal sözler: Kindar ve savaşçı bir nesil yetiştiriyorlar
Fatih Altaylı 'insanlara yalan söylüyorlar' deyip MMU KAAN'ı hedef aldı: Motorla mı gidiyor tekerleklerine motor mu koymuşlar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'öğretmenlere zorunlu hizmet affı' açıklaması: 16 Haziran'da gerçekleşmiş olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu seçim mesajı: Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe çok daha net göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
CHP'li Veli Ağbaba'dan küçük ortaklara 38 vekillik veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Partiyi bu hale kim getirdiyse bedel ödemelidir
Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu: Araçlar suların içinde kaldı
Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü
İsveç tüm tuşlara basıyor! NATO için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'ten PKK çıkışı...
Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”
CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'ten çarpıcı itiraf: CHP paralı trol ordusu besliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
HDP Temsilcilik Binası’na operasyon! Bebek katili terörist başı Öcalan’ın posteri çıktı
Cumhuriyet gazetesinde rüşvet skandalı sonrası kriz büyüyor: Yönetim o yazıdan rahatsız oldu! İşte sebebi…
Başkan Erdoğan'dan Berlusconi için makale! 'Geride silinmez izler bıraktı'
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

SGK ödemelere başladı: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı takvimi açıklandı

SGK ödemelere başladı: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı takvimi açıklandı

İstanbul'un altı ilçesinde su kesintisi: 24 saat su verilemeyecek

İstanbul'un altı ilçesinde su kesintisi: 24 saat su verilemeyecek

Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları

Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

İstanbullular dikkat! 20 ilçede elektrikler kesilecek

İstanbullular dikkat! 20 ilçede elektrikler kesilecek