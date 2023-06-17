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Kocaeli merkezli 6 ilde kiralık araç çetesine operasyon: 10 kişi tutuklandı

İnternette kurdukları sahte sitelerle araç kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Ekleme: 17.06.2023 - 09:37 Güncelleme: 17.06.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli merkezli 6 ilde kiralık araç çetesine operasyon: 10 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri siber suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler zanlıların internette oluşturdukları sahte siteleri arama motorlarında üst sıralara aldırdıklarını, özellikle yaz aylarında Avrupa'da yaşayan Türklerden yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmeyi planlayanların yurda gelişlerini fırsat bilerek araç kiralama dolandırıcılığı yaptıklarını belirledi.

6 ilde operasyon
Ekipler 29 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Gaziantep ve Gümüşhane'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında benzer suçtan aranmaları ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 27 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda şüphelilerin kullandığı internet sitelerine erişim engellendi.

10 kişi tutuklandı
Zanlılardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.
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