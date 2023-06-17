İstanbullular dikkat! 20 ilçede elektrikler kesilecek

NO: 34896820İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah SÜHEYLA sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34896969İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, HALİS, SEVDENUR, ÜZEYİR sk / NENEHATUN mah ALTINÖZÜ, GÜLÇİN, HASAN TAHSİN, KALECİK, ŞEREFLİ sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34896975İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, BAYKAN, BOĞAÇHAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, MİRAY, OFLAZ, TEPEÖREN, YEDİKULE, ÖYKÜM, ŞAHİKA sk bölgelerinde 17/06/2023 11:00:00 - 17/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34896980İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -MERKEZ ARNAVUTKÖY mah sk bölgelerinde 17/06/2023 11:00:00 - 17/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34896838İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah MÜHENDİS sk bölgelerinde 17/06/2023 12:00:00 - 17/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895011İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2235. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54., 55., 56., 58., 61., 62., 63., 64., 64/1., 65., 67., AKDENİZ, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH, SEMERKANT, YILDIZ sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895208İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BARBAROS 1., BARBAROS 2., ÇİLEK sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895216İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 17/06/2023 11:00:00 - 17/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34893887İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, GEDİZ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 17/06/2023 00:00:00 - 17/06/2023 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34889264İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 17/06/2023 00:00:00 - 17/06/2023 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34896842İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, BEGONYALI, CELAL NURİ, DEMET, DİZER, ERDE, GÜNEŞ 1, HACER HANIM, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MARMARA 3, MEHMET AKİF , MEHMETÇİK, MEHTAP, NACİ KASIM, NEYİRE NEYİR, RESSAM HALİM, RESSAM NAMIK İSMAİL, SAKLIVADİ, ÇALDIRAN, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖMÜR, İPEK, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, İZZETTİN ÇALIŞLAR, ŞAİR ORHAN VELİ, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk / CUMHURİYET mah ADİL, AKTEPE, ARIKAN, ARSLAN, ASUDE, ATA, ATMACA, ATOM, AVCILAR, AY, BALLICA, BAĞCILAR, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BEREKET, BERRAK, BEYZADE, BURÇAK, BÜLBÜL, BİZİM, CESUR, CEYLAN, DAMLA 1, DEFİNE, DEMİR , DORUK , DOĞAN, DUMLU, DUYGU, DÜLGER, FERAHLAR, FÜZE, FÜZE ÇIKMAZI, GÜHER, GÜLER 1, GÜMÜŞLÜK, GÜVERCİN 1, HAVUZLU, HÜRRİYET 1, KAPLAN , KARAAĞAÇLI, KARAKARTAL, KEKLİK, KIBRIS, KIZILELMA 1, KORKMAZ , KOÇ, KULA, KUMRU, KUYULU, MARTI 1, MEHMETÇİK 1, MELTEM, MERCAN, MERT, MESUT, MESUT ÇIKMAZI, MESİRE, METİN, MUDANYA, MİMAR SİNAN, NURLU, ORMANTEPE, OTAĞ, REHBER, SAHRA, SAKIP SABANCI, SAKIZ, SEFA, SERHAT 2, SEVİL, SEZGİN, SÖNMEZ, TÜLİN, ULUGAZİ, URBAN, YAVUZ 2, YENER, YEŞİLADA, YEŞİLIRMAK, YILDIZ 2, YILMAZ 2, YİĞİT 2, ZAFER 3, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 3., ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6., ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9., ÖZLEM 1, ÖZLER, İLBEY, ŞAFAK 1, ŞAHİN, ŞEKER, ŞEN, ŞENLİK sk / KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, AYGÜL, BAYRAKLI, BEYCAN, BULUT, BİLGEHAN, DALKILIÇ, DİCLE, EFELER, bölgelerinde 17/06/2023 02:00:00 - 17/06/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34896843İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KERİM TEKİN, SAKLIVADİ, İPEK sk / CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, KOÇ, MOLLA, SÖNMEZ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709. sk / YENİGÜN mah 640., KUTSAL sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATA, ATİLLA, AYVACIK, BEYATLI, MAHMUDİYE, ORHAN, POSTA, TAŞÇILAR, YÜRÜTEN, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA, İNÖNÜ, ŞİNASİ sk / GÜNEŞTEPE mah ALPASLAN, ANİBAL, ARALIK, BALABAN, BAĞDAT, BAĞLAR, BORA, BUDAKLI, BUTAN, DEMİRCİ, DENİZCİ, DİCLE, EMEKLİ, FENER, GAYE, GAZEL, GÜLSÜM, GÜNDOĞAR, GÜNEŞLİ, HUZUR, HİSAR, IŞIK, KAMER, KANATLI, KARDEŞLER, KARTAL, KELEBEK, KONUT, KORKUT, KUTSAL, KUYULU, KÜLTÜR, KİBAR, LALE, MEHMET AKİF, MÜŞKÜLE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NURCAN, NUREL, OKTAY, OTAĞ, REZAKİ, SAYAR, SEBLA, SERGİ, SERVET, SOYLU, SOĞANAĞA, SOĞANLI, TEZCAN, TEZEL, TUNA, TURAN, YALÇIN, YARIŞÇI, YASAL, YAVUZ SELİM, YEŞİLTEPE, YONCA, ZÜHRE, ZÜMRÜT, ÇALIŞIR, ÇAYIRLI, ÇELEBİ, ÖZALP, ÖZGÜR, İNCİ, ŞAHİKA, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT PİYADE ER HASAN SORMA, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ, ŞEHİTLER, ŞENCAN, ŞENER, ŞENLER, ŞEREFLİ, ŞİMŞEK sk / GÜVEN mah CEVİZLİK, ERGUVAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, GELİNCİK, HANZER, KAHRAMAN, KAYA, LALEZAR, MENDERES, POSTA, SARMAŞIK, SERAMİK, TAŞLIK, TUNÇ, UÇAK, YAMAÇ, YÜCEL, ZEYTİNLİK sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ABDİ İPEKÇİ, AYVACIK, BAĞCILAR, BEYATLI, CAN, CANAN, CEM SULTAN, CENGAVER, CENGİZ, CEYLAN, CONKER, COŞKULU, CUMHUR, CİVANMERT, CİVELEK, GÖNÜL, HÜSEYİN TONYALI, KARDEŞLER, KOCA YUSUF, KUBİLAY, MAH bölgelerinde 17/06/2023 02:00:00 - 17/06/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34889172İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895874İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895411İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34897044İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1102., GÜLAY, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34889368İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, GÜMÜŞYOLU sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, EREĞLİ sk bölgelerinde 17/06/2023 11:00:00 - 17/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34888411İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ sk bölgelerinde 17/06/2023 14:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34888418İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU sk / MURATPAŞA mah 104., 105., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ERGENE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 17/06/2023 16:00:00 - 17/06/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34894425İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NECATİ CUMALI sk bölgelerinde 17/06/2023 00:00:00 - 17/06/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34871897İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN, TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU sk bölgelerinde 17/06/2023 00:00:00 - 17/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34894420İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BEYLİKDÜZÜNO: 34889039İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/06/2023 00:00:00 - 17/06/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34889038İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 17/06/2023 00:00:00 - 17/06/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34894974İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ACAR, ALPARSLAN, AYSU, DENİZ AKTAŞ, KOSOVA sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34894981İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ACAR, ALPARSLAN, AYSU, DENİZ AKTAŞ, KOSOVA sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34893700İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk / YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34893698İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah PARILTI, PIRLANTA sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34883382İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah KAYA, OKÇULAR YOLU, TEPE ÜSTÜ sk bölgelerinde 17/06/2023 10:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895667İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607. sk / ŞEHİTLER mah BOSTAN, BURCU, DIŞBUDAK, HARMAN, SIĞLA, ÇAM sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34890427İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZLICAN, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34887557İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., 3., 6., 7., ALADAĞ, BOĞAZKÖY, DUYGU, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, HUZUR, IRMAK, KARTEPE, KEMALETTİN TUĞCU, KIRÇİÇEĞİ, KÖROĞLU, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NEŞE, YEŞİLTEPE, ÇINARALTI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU sk / KOZA mah 1635., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34889596İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1476., 1477., 1478., 1483., 1491., 1492., 1502., 1503., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF sk / ÇINAR mah 1410. sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34890187İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 74., 75., SU YOLU sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895667İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607. sk / ŞEHİTLER mah BOSTAN, BURCU, DIŞBUDAK, HARMAN, SIĞLA, ÇAM sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34886736İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 272., HAKKI BAŞAR sk / TUNA mah 734., 739., HAKKI BAŞAR sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34893173İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, TÜTÜNCÜZADE, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BERBER ŞEFİK, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, EMİRLER ÇEŞMESİ, KADEM, KADER, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOKULU KARANFİL, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFAA, PAMUKÇU, SÜRGÜCÜLER, YENİ KEMANCI SİTELERİ, İZCİ TÜRK, ŞIRLAĞAN sk / SİLİVRİKAPI mah DAĞISTANLI ÇIKMAZI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 17/06/2023 00:00:00 - 17/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34889082İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., KADİR AKDOĞAN sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk / YENİ MAHALLE mah 547/1., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34889083İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 562., 563., 564., 567., 568., 568/1., 568/2., 568/3., 568/5., 569/1., 648/2. sk bölgelerinde 17/06/2023 13:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895213İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL sk bölgelerinde 17/06/2023 10:00:00 - 17/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34889262İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ADALAR, BİLGE, KINALI, MARMARA, MERİÇ, TAHİR, ÜÇLER, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 17/06/2023 00:00:00 - 17/06/2023 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895682İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAAĞAÇ, AKÇAY, CEVİZ, FATİH, KARADAL, KAVAKLI, KAYACIK, LİMON, MEŞE, PELİT, SAVAŞ, SAVUR, SELVİ, SÖĞÜT, YÜKSEK, YÜKSEL, ZEKİ, ZEYTİN sk bölgelerinde 17/06/2023 02:00:00 - 17/06/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34888590İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AĞRI, BAYRAKTEPE, BİLİM, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 17/06/2023 09:30:00 - 17/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34888582İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah NURTAÇ, YANKI sk bölgelerinde 17/06/2023 09:30:00 - 17/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34889250İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ACAR, ADATEPE, ARKA, AZELYA, AĞAÇALTI, BACADİBİ, BELLER, GAZALİ, GÜRHAN, HARMAN, ITIR, KIRLANGIÇ, MERİH, MEYDAN, SAMET, SARIGÖL, TALATPAŞA, YÜCELEN, ZİGANA, ÇAKMAK, ÇEŞMEBAŞI, ÇEŞMEBAŞI ÇIKMAZI, ÇUKUR, ŞAİR ÇELEBİ sk / ÇELİKTEPE mah ZİGANA, ÇAĞ sk / ŞİRİNTEPE mah ABİDE sk bölgelerinde 17/06/2023 01:00:00 - 17/06/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34888541İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY, BAHTİYAR, UĞUR sk bölgelerinde 17/06/2023 10:00:00 - 17/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34888565İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DAVUTPAŞA, DESTAN, DESTE, DUMLUPINAR, DURAN, GÜN, HASBAHÇE, HAVUZLAR, KAYALAR, KAĞITHANE, KEMERBURGAZ, SERPİL, TANEGÜL sk bölgelerinde 17/06/2023 11:00:00 - 17/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34884640İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, 8., ATLAS ÇİÇEĞİ, BEYAZ MARTI, EFEDEMİR, EKİNDENİZ, HAMSİ ÇIKMAZI, HAZİRAN, SARIKANAT, SEVİLAY, SEZON, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK) sk / ZEKERİYAKÖY mah 5, 6.CD, 7.CD, 8., AKSÖĞÜT, BORU ÇİÇEĞİ, DAĞ ÇİLEĞİ ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜLİBRİŞİM, HATMİ ÇIKMAZI, LALE ÇIKMAZI, YILDIZ ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/06/2023 00:00:00 - 17/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34889522İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34889529İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34897091İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, İLTER sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34891575İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, ADIVAR, AHBAP, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ALİ BALCIOĞLU, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÖKTÜRK, GÜLDANE, GÜLHATMİ, HACEGAN, HALK, HASAN GÜNEŞ, KAKTÜS, KANDİL, KARABAĞLAR, KARBEYAZ, KASIMPATI, KIRSAL, KÜBRA, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, RUŞEN, SAZLI, SOĞANLI, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, YETENEKLİ, YOL, YÜZÜK, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU, ÇULLUK, İSMET İNÖNÜ, İZZETTİN sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN, SARDUNYA, İNÖNÜ sk / SANCAKTEPE mah ABANT, ABDULLAH AKBULUT, ALTINÇEŞME, AMAÇ ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BÜYÜKKARALAR, BİLGİN, DERECE, DERGAH, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, ESMER, ETİ, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, GÜNEYSU, GÜRPINAR, GÜVENİR, HÜSEYİN GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KALAMIŞ, KALYON, KANLICA, KIBRIS, KUZGUNCUK, KUŞKONMAZ, LÜLE, MART, MEVLANA CELALEDDİN RUMİ, MUHTEREM, MİLLET, MİMAR HAYRETTİN, OVA, PANAYIR, PARSEL, PİYALE, RÜSTEMBEY, TİREBOLU, YABANGÜLÜ, ÇALIŞ, ÇAMLIKTEPE, ÖĞÜN, ÜÇÜNCÜ, ŞAH sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34896967İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34889244İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, AYDAN, DENİZALTI, DOKTOR TAHSİN YUSUFOĞLU, ERBAA, FERİT GÜNDOĞAN, HASAN ÜSTÜN, KAMER, MAHMUT İKİNCİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SERAP, ULAŞ, İNCİ, ŞEHİT MEHMET DURACA sk bölgelerinde 17/06/2023 09:30:00 - 17/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895181İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKSU, AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTIEVLER, ALTINKUM, ALTINTAŞ, ARALIK, ASYA, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, DAĞÇİLEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, ESLEM, FAZİLET, FISTIK, GÖKÇE, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KARAKOÇ, KAYIN, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, KUŞDİLİ, MAYIS, MEŞGALE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, NİSANUR, OMUZDAŞ, ORUÇ, PALANDÖKEN, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SONGÜL, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YAPI, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, ÜZÜMBAĞI, İNANIR, İNANÇ, İSMİNAZ, ŞAMDAN sk / MİMAR SİNAN mah BASIN, DAMLA, PARK, ULAŞ sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK, ALPARSLAN, AYDOS, BENT, DEMİRYOLU, ESENDORUK, GÜMÜŞKUMSAL, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KULA, KÜÇÜKMENDERES, MERYEM, METİN, MOĞOL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, RAHMİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK, SEYHAN, TUANA, YEŞİLEVLER, YEŞİLOVA, YEŞİLÇAM, İLİM, İRADE, İÇEL sk bölgelerinde 17/06/2023 10:00:00 - 17/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895867İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BUCAK, KORKUT, ÖZGE, ÖZLEM, ÖZNUR, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 17/06/2023 12:00:00 - 17/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895183İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKSU, AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTIEVLER, ALTINKUM, ALTINTAŞ, ARALIK, ASYA, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, DAĞÇİLEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, ESLEM, FAZİLET, FISTIK, GÖKÇE, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KARAKOÇ, KAYIN, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, KUŞDİLİ, MAYIS, MEŞGALE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, NİSANUR, OMUZDAŞ, ORUÇ, PALANDÖKEN, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SONGÜL, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YAPI, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, ÜZÜMBAĞI, İNANIR, İNANÇ, İSMİNAZ, ŞAMDAN sk / MİMAR SİNAN mah BASIN, DAMLA, PARK, ULAŞ sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK, ALPARSLAN, AYDOS, BENT, DEMİRYOLU, ESENDORUK, GÜMÜŞKUMSAL, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KULA, KÜÇÜKMENDERES, MERYEM, METİN, MOĞOL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, RAHMİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK, SEYHAN, TUANA, YEŞİLEVLER, YEŞİLOVA, YEŞİLÇAM, İLİM, İRADE, İÇEL sk bölgelerinde 17/06/2023 14:00:00 - 17/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895184İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2. sk / NURİPAŞA mah 58. BULVAR, 60/2., 61., 61/1., 61/2., İSA YUSUF ALPTEKİN sk / YENİDOĞAN mah 237., 41/2., 48., 50., 50/3., 58. BULVAR, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895384İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 52., 53., 54/9. sk / NURİPAŞA mah 55. sk / YEŞİLTEPE mah 262., 263., 51., 52., 52/1., 52/10., 52/11., 52/2., 52/4., 52/5., 52/6., 52/7., 52/8., 52/9., 53., 54/1., 55., 55/1., 55/5., 56., 56/1., 56/8., 57., 57/4., 58.BULVAR, G/1., TAŞ CAMİİ, ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK sk / ÇIRPICI mah YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde 17/06/2023 12:00:00 - 17/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34895250İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU sk / TELSİZ mah 320., 85/15., 85/3A, 85/4., 85/4C, 85/4D, 85/4E, ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI YOL, DURSUN KILIÇ, ERGUVAN, FESLEĞEN, GELİNCİK, GÜL, LALE, MENEKŞE, NİLÜFER, ORKİDE, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 17/06/2023 14:00:00 - 17/06/2023 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.