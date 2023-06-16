  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,60 - 25,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı o görüşmeyi anlattı: Dönüşüme liderlik etmeli!

Seçimi kaybeden 8'li koalisyonda kazan kaynadı. CHP'de ise tam bir kriz vardı. İstifası beklenen Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu korumak için hamle üstüne hamle yaptı. Son olarak 'değişim şart' diyen Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya çağırdı. İmamoğlu 1.5 saat süren o görüşme ile ilgili İmamoğlu ilk kez konuştu. "Seçimi kaybettik. İki kere iki dört. Hepimizin şapkamızı önümüze koymamız lazım" diyerek koalisyonu suçlayan İmamoğlu dönüşüme liderlik etmesi için Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırdı!

Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı o görüşmeyi anlattı: Dönüşüme liderlik etmeli!
Ekleme: 16.06.2023 - 14:45 Güncelleme: 16.06.2023 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı o görüşmeyi anlattı: Dönüşüme liderlik etmeli!
CHP'de seçim yenilgisi sonrası sular durulmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na hem partisinden hem de seçmenden istifa sesleri yükselmeye başladı. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çıkışı ise panik yarattı.

Koltuğunu korumak isteyen Kılıçdaroğlu hamleleri birbiri ardına sıralarken Ekrem İmamoğlu'nu hafta başında Ankara'ya çağırdı. Ekrem İmamoğlu, Ahlatlıbel'de yapılan kritik görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Seçimi kaybettik, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizin şapkamızı önümüze koymamız lazım" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ağır bir yenilgi almadık' sözlerine adeta mesaj yolladı.

"Kolay bir zaman diliminde değiliz. Ülkemizin birçok sorunu var. Seçimle birlikte her sorunun çözüme kavuştuğunu iddia edemez. Seçimi kaybettik. İki kere iki dört. Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hepimizin şapkamızı önüne koyacağız, düşüneceğiz ve ortak akılla doğru kararlar alacağız. Burada en önemli kurum CHP'dir" ifadesini kullandı.

"CHP, ittifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişim ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi CHP olduğu için onun da ana noktası çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Defalarca sohbetimiz, paylaşımlarımız oldu. Çarşamba günkü buluşmamızda kendisine bir takım hatırlatmalarım ve taleplerimden dolayı bir araya geldik. Düşüncelerimi, değişim konusundaki parametreleri ve aşamaları kendisiyle paylaştım. Çok değerli ve pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık. Bunun bir zaman dilimi vardır. Bu sohbetten değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar" diyerek 'Ekrem'le baba oğul gibiyiz' diyen Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı bir şekilde istifa çağrısı yaptı.

ZAMAN GÖSTERECEK

Süreçle ilgili detayların zamanla açıklanacağını da söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "15 yıldır CHP'nin bir ferdi olarak hiçbir zaman parti içindeki meseleleri ve süreçleri bu seviyenin daha ötesinde paylaşmadım, paylaşmayı doğru bulmam" açıklaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı o görüşmeyi anlattı: Dönüşüme liderlik etmeli!
Ama bu meselelerin içerisinde kamuoyunun bilmesi gereken kısımları da var. O kısımlarıyla ilgili ve nasıl olması gerektiği konusunda Genel Başkanımızın bayram öncesinde yapacağı bazı aktarımlar sonrasında farklı bir ortam-buluşma ya da kişisel olarak benim kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olacaktır. Bunu zaman gösterecektir" diyerek sözlerini sonlandırdı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İSPARK ücretlerinde zam! İBB yüzde 63 zam talep etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne dağıtım töreni'nde konuşuyor
Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı o görüşmeyi anlattı: Dönüşüme liderlik etmeli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İşte İBB zorbalığı: Tadilata izin verilmedi! “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkis
Yandaş Fatih Portakal zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Emekli ol
CHP'deki koltuk kavgasına Bülent Kuşoğlu da katıldı! İmamoğlu ve Özel'e gözdağı...
Kılıçdaroğlu için mahkeme zamanı
Yunanistan'da onlarca kişiye mezar olan göçmen teknesiyle ilgili kahreden detay
FETÖ'cü Orhan İnandı'nın cezası belli oldu
Ankara-Malatya arası 6 saat 54 dakikaya düşüyor
Reuters duyurdu: Putin Türkiye'ye geliyor
Cumhuriyet'te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti
Emekli maaşlarının ödeme tarihi belli oldu
İsrail bunu konuşuyor! Netanyahu, Erdoğan'ın peşine düştü: Diplomatik başarı elde etmek istiyor
Mısır ile ilişkilerde yeni dönem: Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye davet edildi
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
Alçak provokasyon dünyanın gündeminde! İsviçre'ye acil çağrıda bulundular
Yeni petrol müjdesi: Kato'dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!
Melek Mosso konseri sonrası tepki toplamıştı: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'a oldukça kullanışlı yeni özellik geliyor! Hesaplar tek uygulamada

WhatsApp'a oldukça kullanışlı yeni özellik geliyor! Hesaplar tek uygulamada

YSK hazırlıklara başladı: Elektronik seçim sistemine geçiliyor

YSK hazırlıklara başladı: Elektronik seçim sistemine geçiliyor

Marmara'da denize girenler dikkat! Uzmanlar uyardı

Marmara'da denize girenler dikkat! Uzmanlar uyardı

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

Üç yıl gömülü kaldı, şimdi bilimin hizmetinde! Türkiye'de ikinci olacak…

Üç yıl gömülü kaldı, şimdi bilimin hizmetinde! Türkiye'de ikinci olacak…