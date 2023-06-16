Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı o görüşmeyi anlattı: Dönüşüme liderlik etmeli!

CHP'de seçim yenilgisi sonrası sular durulmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na hem partisinden hem de seçmenden istifa sesleri yükselmeye başladı. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çıkışı ise panik yarattı.Koltuğunu korumak isteyen Kılıçdaroğlu hamleleri birbiri ardına sıralarken Ekrem İmamoğlu'nu hafta başında Ankara'ya çağırdı. Ekrem İmamoğlu, Ahlatlıbel'de yapılan kritik görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Seçimi kaybettik, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizin şapkamızı önümüze koymamız lazım" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ağır bir yenilgi almadık' sözlerine adeta mesaj yolladı."Kolay bir zaman diliminde değiliz. Ülkemizin birçok sorunu var. Seçimle birlikte her sorunun çözüme kavuştuğunu iddia edemez. Seçimi kaybettik. İki kere iki dört. Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hepimizin şapkamızı önüne koyacağız, düşüneceğiz ve ortak akılla doğru kararlar alacağız. Burada en önemli kurum CHP'dir" ifadesini kullandı."CHP, ittifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişim ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi CHP olduğu için onun da ana noktası çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Defalarca sohbetimiz, paylaşımlarımız oldu. Çarşamba günkü buluşmamızda kendisine bir takım hatırlatmalarım ve taleplerimden dolayı bir araya geldik. Düşüncelerimi, değişim konusundaki parametreleri ve aşamaları kendisiyle paylaştım. Çok değerli ve pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık. Bunun bir zaman dilimi vardır. Bu sohbetten değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar" diyerek 'Ekrem'le baba oğul gibiyiz' diyen Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı bir şekilde istifa çağrısı yaptı.Süreçle ilgili detayların zamanla açıklanacağını da söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "15 yıldır CHP'nin bir ferdi olarak hiçbir zaman parti içindeki meseleleri ve süreçleri bu seviyenin daha ötesinde paylaşmadım, paylaşmayı doğru bulmam" açıklaması yaptı.Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı o görüşmeyi anlattı: Dönüşüme liderlik etmeli!Ama bu meselelerin içerisinde kamuoyunun bilmesi gereken kısımları da var. O kısımlarıyla ilgili ve nasıl olması gerektiği konusunda Genel Başkanımızın bayram öncesinde yapacağı bazı aktarımlar sonrasında farklı bir ortam-buluşma ya da kişisel olarak benim kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olacaktır. Bunu zaman gösterecektir" diyerek sözlerini sonlandırdı.