  • USD: 23,60 - 23,64
  • EURO: 25,48 - 25,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti

Terör örgütü PKK/YPG'nin mide bulandıran olaylarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Taciz ve tecavüz dosyası oldukça kabarık olan PKK/YPG genç bir kızın intihar etmesine neden oldu.

Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti
Ekleme: 15.06.2023 - 12:25 Güncelleme: 15.06.2023 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti
Dağa kaçırılan kız çocuklarının cinsel istismarı ile gündeme gene terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması bir skandala daha imza attı. PKK'lı terörist 17 yaşındaki Suriyeli bir genç kıza tecavüz etti.

PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'inn gençlik yapılanmasının sözde liderlerinden Vedil Feyaz Ebdi, Ayn-El Arab kırsalındaki bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Mizgin Bahedin'e tecavüz etti

TALİHSİZ GENÇ KIZ İNTİHAR ETTİ

Yerel gazetelerde yer alan habere göre, 17 yaşındaki talihsiz genç kız hamile kaldı. Yaşadığı olaya dayanamayan Bahedin kendini asarak intihar etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ YARGILANMASINA ENGEL OLDU

Ayn el-Arab halkı bu olayın ardından YPG'li teröristin yargılanmasını istese de terör örgütü bu davanın açılmasına engel oldu.

PKK'NIN SKANDALLARINI ORTAYA ÇIKARAN RAPOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, "PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü Kadın ve Çocuk İstismarı" raporunu hazırladı. Terör örgütü PKK/KCK içindeki sayıları 1990'lı yıllardan itibaren artan kadın teröristlerin, örgüt tarafından araçsallaştırılan konuların başında geldiği belirtilen raporda, terör örgütünün, silahlı ve ideolojik mücadelenin kritik unsuru olarak gördüğü kadınlara yönelik propagandasını, onları özgürleştireceği iddiasıyla yaptığı kaydedildi.

Raporda, örgüt tarafından başlangıçta "özgürleşecek köleler" olarak görülen kadınların, silahlı eylemlerde yer almaya başladıkları 1990'lı yıllarda "yoldaşlar", intihar saldırılarının öznesi olmaya başladıkları 1996'dan sonra da "tanrıçalar" olarak adlandırıldıklarını ortaya koydu.
Kadın örgüt mensuplarının, söylem bazında yüceltilmelerine rağmen gerçekte erkek örgüt mensuplarınca küçümsendiği, cinsel taciz ve tecavüze uğradığı ve daha çok "meta" olarak görüldüğü ortaya çıktı. Örgütteki bu çelişkileri gören ve uygulamada yaşananlardan rahatsızlık duyan pek çok kadının örgütten kaçma arayışına girdiği aktarıldı.

CİNSELLİK BİR MOTİVASYON ARACI

Raporda, örgütün, hedef bölgesinde yaşayan kadınları kendi saflarına çekmek amacıyla özgürlük temasını bir propaganda aracı olarak kullandığına işaret edildi.

Cinselliğin, örgüt içi disiplini sağlama, örgütten kopmaları önleme ve alt düzey örgüt mensupları için gizli bir motivasyon aracı olarak kullanıldığı kaydedilen raporda, terörist başı Öcalan'ın kadınlarla ilgili söylemlerinin, "Zilan" kod adlı terörist Zeynep Kınacı'nın 1996'da Tunceli'de gerçekleştirdiği ilk intihar saldırısı sonrası belirgin şekilde değiştiği ifade edildi.

ÖCALAN KADIN TERÖRİSTLERE "TANRIÇALAR" OLARAK ADLANDIRMIŞ

Bu eylemin ardından Öcalan'ın, kadın örgüt mensuplarını "tanrıçalar" diye nitelendirerek benzer eylemlere teşvik etmeye çalıştığı vurgulanan raporda, şu tespitlere yer verildi:"Terör örgütünde tecavüz olaylarının yaygın olduğu, tecavüze uğrayan kadın örgüt mensuplarının bu duruma ses çıkaramayıp razı olmak zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır. Örgüt içinde sorumlu örgüt mensuplarının, örgütteki kızlara cinsel istismarda bulunduğu, bunu engelleyecek bir gücün olmadığı, erkek teröristlerin güçlerinin yettiği kadınlara kolaylıkla cinsel istismarda bulunduğu görülmektedir. İfadelerde, terör örgütü içerisinde kadınlara yönelik cinsel taciz, istismar ve tecavüz olaylarının yanı sıra hemcinsler arasında yaşanan çarpık ilişkilerin de yaygın olarak yaşandığı beyan edilmektedir. Tecavüz edilen kadın örgüt mensupları arasında çocuk yaşta olanların da bulunduğu, bunlardan bazılarının yaşadıklarını sindiremeyerek intihar ettiği anlaşılmaktadır."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 12. kalkınma planını ekim ayında Meclis'e sunmayı planlıyoruz
Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'e NATO'dan soğuk duş! Garanti veremeyiz
Fondaş Cumhuriyet'te yaşanan krizde yeni perde! Rüşvet skandalını doğruladı, görevden alındı
Hedef tek haneli enflasyon! Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken mesaj
Melike Şahin’in LGBT propagandası tepki topladı. Konseri iptal edildi!
19 ilçe il oluyor! AK Parti hazırlıklara başladı: İşte il olmaya aday ilçeler...
Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti
İstanbul’un o ilçesi diken üstünde! Vatandaş isyan etti: ‘Defalarca İBB’ye başvurduk ama…’
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı
Kabine Toplantısı sonrası Bakanlık harekete geçti: Fahiş otomobil için flaş adım!
Ankara’da otobüs göle dönen yoldan geçti, beton bariyeri yıkan su evlere hasar verdi
Erdoğan'ın sözleri dünyada manşet: Başmüzakerecinin Türkiye açıklaması İsveç'te soğuk duş etkisi yaptı
AKINCI'dan bir ilk daha: Hedefe tam isabet
MSB duyurdu! Suriye'de 16 terörist etkisiz
İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti
ABB Başkanı Mansur Yavaş’a suç duyurusu! Denetim raporunda usulsüzlük
Yine metrobüs arızalandı! Çok uzun kuyruklar oluştu
CHP'de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu'na ne söyledi?
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ve sonuçlarını açıkladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

7 milyon çalışan heyecanla bekliyor: İşte asgari ücretle değişecek ücret ve ödemeler

7 milyon çalışan heyecanla bekliyor: İşte asgari ücretle değişecek ücret ve ödemeler

Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu

Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu

Üç yıl gömülü kaldı, şimdi bilimin hizmetinde! Türkiye'de ikinci olacak…

Üç yıl gömülü kaldı, şimdi bilimin hizmetinde! Türkiye'de ikinci olacak…

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor