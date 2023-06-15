Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti

Dağa kaçırılan kız çocuklarının cinsel istismarı ile gündeme gene terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması bir skandala daha imza attı. PKK'lı terörist 17 yaşındaki Suriyeli bir genç kıza tecavüz etti.PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'inn gençlik yapılanmasının sözde liderlerinden Vedil Feyaz Ebdi, Ayn-El Arab kırsalındaki bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Mizgin Bahedin'e tecavüz ettiYerel gazetelerde yer alan habere göre, 17 yaşındaki talihsiz genç kız hamile kaldı. Yaşadığı olaya dayanamayan Bahedin kendini asarak intihar etti.Ayn el-Arab halkı bu olayın ardından YPG'li teröristin yargılanmasını istese de terör örgütü bu davanın açılmasına engel oldu.Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, "PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü Kadın ve Çocuk İstismarı" raporunu hazırladı. Terör örgütü PKK/KCK içindeki sayıları 1990'lı yıllardan itibaren artan kadın teröristlerin, örgüt tarafından araçsallaştırılan konuların başında geldiği belirtilen raporda, terör örgütünün, silahlı ve ideolojik mücadelenin kritik unsuru olarak gördüğü kadınlara yönelik propagandasını, onları özgürleştireceği iddiasıyla yaptığı kaydedildi.Raporda, örgüt tarafından başlangıçta "özgürleşecek köleler" olarak görülen kadınların, silahlı eylemlerde yer almaya başladıkları 1990'lı yıllarda "yoldaşlar", intihar saldırılarının öznesi olmaya başladıkları 1996'dan sonra da "tanrıçalar" olarak adlandırıldıklarını ortaya koydu.Kadın örgüt mensuplarının, söylem bazında yüceltilmelerine rağmen gerçekte erkek örgüt mensuplarınca küçümsendiği, cinsel taciz ve tecavüze uğradığı ve daha çok "meta" olarak görüldüğü ortaya çıktı. Örgütteki bu çelişkileri gören ve uygulamada yaşananlardan rahatsızlık duyan pek çok kadının örgütten kaçma arayışına girdiği aktarıldı.Raporda, örgütün, hedef bölgesinde yaşayan kadınları kendi saflarına çekmek amacıyla özgürlük temasını bir propaganda aracı olarak kullandığına işaret edildi.Cinselliğin, örgüt içi disiplini sağlama, örgütten kopmaları önleme ve alt düzey örgüt mensupları için gizli bir motivasyon aracı olarak kullanıldığı kaydedilen raporda, terörist başı Öcalan'ın kadınlarla ilgili söylemlerinin, "Zilan" kod adlı terörist Zeynep Kınacı'nın 1996'da Tunceli'de gerçekleştirdiği ilk intihar saldırısı sonrası belirgin şekilde değiştiği ifade edildi.Bu eylemin ardından Öcalan'ın, kadın örgüt mensuplarını "tanrıçalar" diye nitelendirerek benzer eylemlere teşvik etmeye çalıştığı vurgulanan raporda, şu tespitlere yer verildi:"Terör örgütünde tecavüz olaylarının yaygın olduğu, tecavüze uğrayan kadın örgüt mensuplarının bu duruma ses çıkaramayıp razı olmak zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır. Örgüt içinde sorumlu örgüt mensuplarının, örgütteki kızlara cinsel istismarda bulunduğu, bunu engelleyecek bir gücün olmadığı, erkek teröristlerin güçlerinin yettiği kadınlara kolaylıkla cinsel istismarda bulunduğu görülmektedir. İfadelerde, terör örgütü içerisinde kadınlara yönelik cinsel taciz, istismar ve tecavüz olaylarının yanı sıra hemcinsler arasında yaşanan çarpık ilişkilerin de yaygın olarak yaşandığı beyan edilmektedir. Tecavüz edilen kadın örgüt mensupları arasında çocuk yaşta olanların da bulunduğu, bunlardan bazılarının yaşadıklarını sindiremeyerek intihar ettiği anlaşılmaktadır."