Bakan Güler NATO toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti!

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'i, Melsbroek Havalimanı’nda Türkiye’nin NATO Daimî Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye Askerî Temsilciliği Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı.Yarın NATO Karargâhında gerçekleştirilecek Savunma Bakanları Toplantısı’na Türkiye’yi temsilen katılacak olan Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, çeşitli ikili görüşmeler de bulunacak.