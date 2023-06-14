WhatsApp'a büyük özellik! Videolu mesaj dönemi başlıyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.WhatsApp, iOS ve Android için beta güncellemelerinde videolu mesajlar adı verilen yeni bir özelliği test ediyor.WhatsApp'a gelecek videolu mesaj özelliğiyle birlikte, 60 saniyelik videolarınızı anlık olarak kaydederek diğer kullanıcılara gönderebileceksiniz.Söz konusu özellik, seçili beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Önümüzdeki haftalarda, videolu mesaj özelliğinin kademeli olarak daha fazla kullanıcıya erişim açılacağı belirtildi.Eğer WhatsApp hesabınız için videolu mesaj özelliğinin kullanılabilir olup olmadığını merak ediyorsanız önce herhangi bir sohbet ekranına girin.Sohbet çubuğundaki mikrofon simgesine dokunduğunuzda mikrofon eğer kameraya dönüşürse, videolu mesaj özelliğini kullanabilirsiniz.