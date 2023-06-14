“MET” operasyonu… 27 uyuşturucu satıcısı yakalandı
İstanbul’da 27 uyuşturucu madde satıcısının yakalandığı operasyonlarda 85 kilogram kısaca “MET” olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 'Kökünü Kurutma Operasyonları' kapsamında Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bağcılar, Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli ve Şile İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 27 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 85 kilogram kısaca 'MET' olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi, iki ruhsatsız tabanca ve 64 mermi ele geçirildi.
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