“MET” operasyonu… 27 uyuşturucu satıcısı yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 'Kökünü Kurutma Operasyonları' kapsamında Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bağcılar, Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli ve Şile İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 27 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 85 kilogram kısaca 'MET' olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi, iki ruhsatsız tabanca ve 64 mermi ele geçirildi.