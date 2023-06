Ekrem İmamoğlu’na bir tepki de otobüs şoförlerinden: 4 yıldır paramızı ödemiyor!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'u hizmet dışı bıraktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlık koltuğu hevesine kapıldı, İstanbul'a uğramadı. Ulaşımın çileye dönüştüğü şehirde, her gün bir otobüs yolda kaldı. Kimi arızalandı kimi de cayır cayır yandı.İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin de bir grup özel halk otobüsü sahibi ile yaşadıkları sorunları açıkladı.Son dört yıldır İBB'den ödemelerini alamadıklarını söyleyen Sedat Şahin, 'İstanbul'da 3 bin civarındaki özel halk otobüsü son 4 yıldır ödeme sıkıntısıyla ve sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Özellikle son dönemde artık otobüslerimizi işletemez hale geldik' ifadesini kullandı.Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık her otobüsün 600 bin liraya yakın alacağı olduğunu söyleyen Sedat Şahin, 'Vergilerimizi ödeyemiyoruz, tamir ve bakımlarını yaptıramıyoruz. Bankalara olan kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. Sıkıntılı bir sürecin içine girmiş bulunmaktayız. Daha önce iki üç kez de konuyla alakalı serzenişte bulunmuştuk. Ama bir sonuç alamamıştık. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine serzenişte bulunmak istiyoruz, artık biz bu tekeri döndüremiyoruz. Bu mağduriyetin neticesinde hizmette aksaklıklar ve kalitesizlik meydana geliyor. Biz bu sorunumuzun derhal çözülmesini istiyoruz' çağrısı yaptı.Sorun çözülmediği sürece araçlarındaki aksaklıkların süreceğini belirten Şahin, 'Tamir edilemeyen araçlarda her gün basında sizler de görüyorsunuz bütün İstanbul halkı da izliyor yollarda kalıyor, araçlarımız yanıyor. Bunun sebebi araçlarımıza yeteri kadar bakım ve tamir yaptıramamamızdır.'İstanbul'u yönetenler İstanbul'un sorunlarından daha çok başka sorunlarla ilgileniyorlar. Allah rızası için bu sektörün sorunlarını çözün. Bu insanların mağduriyetini giderin. Bu kentin en önemli işini yapan bu sektörün sorunlarının çözümü, İstanbul halkına yapılabilecek en önemli hizmetlerin başında geliyor' ifadesini kullandı.Sedat Şahin, 'Her esnafımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 600 bin liraya yakın alacağı var. Alacaklarımızın derhal ödenmesini istiyoruz. Buradaki tek amacımız sesimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza duyurmak. Belediye başkanımız biraz da bizim sorunlarımızla ilgilenirse çok iyi olur' açıklaması yaptı.