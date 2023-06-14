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Diyarbakır’da 30 uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama

Diyarbakır'da polisin son 10 günde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 32’si tutuklandı.

Ekleme: 14.06.2023 - 10:58 Güncelleme: 14.06.2023 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır’da 30 uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri başka şehirlere sevk etmek isteyen ve kent merkezinde bulunan bazı apartlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durdurulan otobüste bir valizde ve peynir bidonları arasında 13 kilo 195 gram skunk ele geçirildi. Polis uygulama noktasında durdurulan bir TIR ve dorsesinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, paketler halinde 5 kilo metamfetamin buldu.

Bu operasyonlar da dahil, son 10 günde yapılan 30 operasyonda ‘Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama' suçuna işledikleri belirlenen 44 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 179 kilo 135 gram skunk, 114 kilo 143 gram esrar, 8 kilo 945 gram metamfetamin, 72 sentetik hap, 107 ecstasy ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da 30 uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama
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