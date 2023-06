Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması!

Temmuzda asgari ücrete ara zam geliyor. Geri sayım başladı. Asgari ücret Ocak 2023'de yüzde 54,7 artışla net 8506 TL brüt ise 10008 TL olarak belirlendi. 2022 yılı tamamı dikkate alındığında enflasyon yüzde 64 civarında gerçekleşirken, asgari ücretteki bir yıllık değişim yüzde 100 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabine üyelerini belirledi ve doğrudan talimatını verdi: Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecekİşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başladı. Bakanlık burada hakem rolünü üstlenirken, Erdoğan'ın talimatı sonrası hükümet yetkilileri işçilere daha yakın konumda bulunuyor. Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması geldi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'nın asgari ücret açıklaması dikkat çekti.Erdoğan, "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" dedi.Temmuz zammını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantı sonrası ilk açıklama da işçi tarafını temsilen TÜRK-İş'ten geldi.İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün saat 14:00'de toplandı. Her taraftan 5'er kişilik yetkili bulunuyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu veya oybirliği ile karar alınabiliyor. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ev sahipliği yaptı.TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işçi ve işveren kesimi olarak süreçlerde son kararları veren kişiler olacak. Bakanlık hakem rolünü üstleniyor.TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Kurban Bayramı öncesi bir an önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Kısa sürede sonuçlansın istiyoruz" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası hükümet yetkilileri burada işçi tarafına daha yakın konumda bulunuyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hükümete gerekli talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve hükümet yetkilileri asgari ücret belirlenirken burada işçi tarafına daha yakın konumda yer alıyor.İlk toplantının 13 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından 2. toplantının ise 20 Haziran tarihinde yapılması bekleniyor. Burada net rakamların masaya konulması ve bir uzlaşma çıkma ihtimali en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan burada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek beraber koordineli hareket ediyor. Şimşek ilgili bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yani süreç 10-12 günlük bir zaman diliminde önceki dönemlere göre kısa sürede tamamlanacak. Normalde Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmaları 1 aya yakın sürüyor.Maaş zamları belirlenirken sosyal devlet anlayışı çerçevesinde enflasyon farklarının yanında refah payları da geçerli olacak.İlk adım alım gücünü artırmak, ikinci adım ise alım gücünün korunması olacak.Tüm çalışanları ilgilendiren gelir vergisi düzenlemesi yapılarak sabit gelirlilerin refah düzeyini artırıcı adımlar atılacak.Enflasyonu baskılayıcı yeni tedbirlerle artırılacak refah düzeyi korunacak. 1,5 yıl içinde tek haneli enflasyon hedefi belirlendi.İŞTE ASGARİ ÜCRETİN ŞİFRELERİYeni asgari ücret için 500 dolar psikolojik sınırı (1 dolar=23,60 TL) yani 11.800 TL alım gücü işçi tarafının masaya getireceği önemli bir eşik olacak.Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 olurken, ekonomistlerin beklentisne göre 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Bu rakamlara ek olarak refah payı ile yeni asgari ücret belirlenecek.Bakanlığın Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Mart ayından beri gerçekleştirdiği saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan anket çalışmaları masadaki bir diğer önemli veri olarak dikkat çekiyor.Asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunurken, en güçlü seçenekler yüzde 30-35 hesabı oldu.Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL,Yüzde 35 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 475 TL, brüt asgari ücret 13 bin 500 TL,Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL olacak.NOT: Asgari ücretin 500 dolar sınırına göre belirlenmesi durumunda ise net ücret 11.800 TL olacak.Asgari ücret Ocak 2023 döneminde yüzde 54,7 artışla net 8506 TL'ye brüt ise 10008 TL'ye yükseldi. Bununla beraber dönemin dolar kuru ile 455 dolara yükselen asgari ücret döviz bazlı rekor kırdı.Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında her yıl Aralık ayında toplanıyor. Ancak olağanüstü durumlarda Çalışma Bakanlığı'nın çağrısı ile ara zamlarla asgari ücret yeniden belirlenebiliyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlaması sonrası uzlaşılan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Yeni rakamın Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.