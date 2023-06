CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Ekrem İmamoğlu'na 'sus' mesajı: Adaylık yeri kurultaydır

Yaşanan seçim hezimetinin ardından CHP kanadında Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası tartışılırken, muhalif medyada genel başkanlık için ismi sık sık gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya geldi. İmamoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 'Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey' dedi.CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te bu gündeme ilişkin kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.Bir gazetecinin, İmamoğlu'nun 'adaylık çıkışı yaptığı' şeklindeki ifadesi üzerine Başarır, CHP'nin 85 milyon için önemli bir güvence olduğunu söyledi.Başarır, CHP'nin bu üzüntüden, bu tartışmadan bir an önce çıkması ve Türkiye'nin sorunlarına yönelmesi gerektiğine belirterek, şunları kaydetti:'Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin birçok değeri tabii ki aday olmak isteyecektir. En doğal haklarıdır. Bunun da yeri kurultayıdır. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Sayın Genel Başkanımızın da hiçbir sıkıntısı yok. Sayın Genel Başkanımız 'ben' demiyor. Partiyi, gençleri, bize milyonlarca oy veren genç kardeşlerimizi bu partiye kazandırmak, belki ilçe, il parti yönetimlerine almak istiyoruz.Yenilikse, bunu üyelerden başlayıp en tepeye kadar yapmalıyız. Zaten genel başkanımız da bunun önünü açtığını, yeniliğin arkasında olduğunu net bir şekilde söyledi.'CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde 'CHP'de değişim olmalı. Üzerime düşen sorumluluğu yapmaya hazırım' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek vermişti.Halk TV'de konuşan Başarır, 'Partimizin grup başkanı, uzun süre grup başkanvekilliği yapan bir ismin sorumluluk almak istemesi gayet normal, gayet yerindedir.' demişti. Partisinin yüzde 48 oy aldığını anımsatan Başarır, 'İyi bir sonuç diyemeyiz. Biz oturup şapkamızı önümüze koymalıyız' ifadelerini kullanmıştı. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun görevi kendisine yakınlığıyla bilinen ve sözünü dinleyeceği söylenen Özel'e devredeceği siyaset kulislerinde konuşulan sıcak başlıklar arasına girmişti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul'u da düşünmek zorundayım.' sözlerine 'O bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir nokta' diyen İmamoğlu, 'Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil.' diyerek yanıt vermişti.