  • USD: 23,60 - 23,64
  • EURO: 25,48 - 25,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Ekrem İmamoğlu'na 'sus' mesajı: Adaylık yeri kurultaydır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp partisinin yönetim kadrosunu kendi isteği doğrultusunda revize etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmaması sonrası İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 'topyekün değişim' diyerek isyan bayrağını açtı. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu bugün iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdi fakat görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya "Adaylık yeri kurultaydır" yanıtını verip İmamoğlu'na yüklendi.

Ekleme: 14.06.2023 - 20:19 Güncelleme: 14.06.2023 - 20:40 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Ekrem İmamoğlu'na 'sus' mesajı: Adaylık yeri kurultaydır
Yaşanan seçim hezimetinin ardından CHP kanadında Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası tartışılırken, muhalif medyada genel başkanlık için ismi sık sık gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya geldi. İmamoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 'Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te bu gündeme ilişkin kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Ekrem İmamoğlu'na ayar: Adaylık yeri kurultaydır

Bir gazetecinin, İmamoğlu'nun 'adaylık çıkışı yaptığı' şeklindeki ifadesi üzerine Başarır, CHP'nin 85 milyon için önemli bir güvence olduğunu söyledi.
Başarır, CHP'nin bu üzüntüden, bu tartışmadan bir an önce çıkması ve Türkiye'nin sorunlarına yönelmesi gerektiğine belirterek, şunları kaydetti:

'Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin birçok değeri tabii ki aday olmak isteyecektir. En doğal haklarıdır. Bunun da yeri kurultayıdır. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Sayın Genel Başkanımızın da hiçbir sıkıntısı yok. Sayın Genel Başkanımız 'ben' demiyor. Partiyi, gençleri, bize milyonlarca oy veren genç kardeşlerimizi bu partiye kazandırmak, belki ilçe, il parti yönetimlerine almak istiyoruz.

Yenilikse, bunu üyelerden başlayıp en tepeye kadar yapmalıyız. Zaten genel başkanımız da bunun önünü açtığını, yeniliğin arkasında olduğunu net bir şekilde söyledi.'

CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Ekrem İmamoğlu'na 'sus' mesajı: Adaylık yeri kurultaydır

Özgür Özel'e destek vermişti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde 'CHP'de değişim olmalı. Üzerime düşen sorumluluğu yapmaya hazırım' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek vermişti.

Halk TV'de konuşan Başarır, 'Partimizin grup başkanı, uzun süre grup başkanvekilliği yapan bir ismin sorumluluk almak istemesi gayet normal, gayet yerindedir.' demişti. Partisinin yüzde 48 oy aldığını anımsatan Başarır, 'İyi bir sonuç diyemeyiz. Biz oturup şapkamızı önümüze koymalıyız' ifadelerini kullanmıştı. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun görevi kendisine yakınlığıyla bilinen ve sözünü dinleyeceği söylenen Özel'e devredeceği siyaset kulislerinde konuşulan sıcak başlıklar arasına girmişti.

İmamoğlu'nun genel başkanlık açıklamaları: Mesele İstanbul'dan da ibaret değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul'u da düşünmek zorundayım.' sözlerine 'O bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir nokta' diyen İmamoğlu, 'Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil.' diyerek yanıt vermişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Ekrem İmamoğlu'na 'sus' mesajı: Adaylık yeri kurultaydır
Genel Yayın Yönetmeni'ne sansür: Fondaş Cumhuriyet rüşvet skandalını doğruladı
Ekrem İmamoğlu’na bir tepki de otobüs şoförlerinden: 4 yıldır paramızı ödemiyor!
Kritik NATO toplantısında flaş! İsveç'e 'somut adım' vurgusu
Maaşlara zam yasası geliyor! Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak?
Lütfü Türkkan’a Aytun Çıray’dan sert tepki: “‘Bacını..’ diye kadına küfreden birinin…”
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten flaş İsveç açıklaması: Erdoğan ile görüştüm .
İsveç panikte! Başkan Erdoğan’ın sözlerini böyle duyurdular: Beklemeyin…
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
Soyer’in inadı depremzedelere 3 yıl kaybettirdi! Mahkemeden depremzedeleri yıkan haber
İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye tepki: Densiz; bıktık artık bu zevzekliklerden!
Başkan Erdoğan'dan FLAŞ faiz açıklaması! Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ile yeni dönemin şifrelerini verdi
Hamza Dağ, depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması!
Ankara’da İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin Daimi Mekanizma Toplantısı sona erdi
Başkan Erdoğan’dan CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarına ilk yorum: Gemi, bordasından çok kötü çarptı
Kemal Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştıracak hamle: Akşener 8’li koalisyonu bombalayacak! İmamoğlu ile hareket ediyor iddiası!
Asgari ücrette kritik randevu: İkinci toplantının tarihi belli oldu
Putin’den tahıl koridoru açıklaması: Bu anlaşmadan çıkmayı düşünüyoruz
ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı: Yeni dönemin güçlü lideri
WhatsApp'a büyük özellik! Videolu mesaj dönemi başlıyor

WhatsApp'a büyük özellik! Videolu mesaj dönemi başlıyor

Kırşehir'de lise öğrencisini taciz eden servis şoföründen ilginç savunma

Kırşehir'de lise öğrencisini taciz eden servis şoföründen ilginç savunma

THY zirvedeki yerine korudu! 'Türkiye'nin en değerli markası'

THY zirvedeki yerine korudu! 'Türkiye'nin en değerli markası'

Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor