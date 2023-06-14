Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı Beştepe'de başladı

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yeni kabine üyeleri ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek.Toplantıda ana gündem ekonomi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde uygulanacak politikalar hakkında kabineyi bilgilendirecek.Enflasyonun yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımlar gündemde olacak.Gündemde asgari ücret mesaisi olacak. Toplantıda tespit komisyonunun ilk toplantısının yansımaları masaya gelecek.Yüksek enflasyondan kaynaklanan refah kaybının önlenmesi için asgari ücrete yapılacak zam oranı, zammın istihdama etkisi ele alınacak. 30 Haziran'da süresi dolacak olan asgari ücrete devlet eliyle verilen prim desteğinin uzatılıp uzatılmayacağı da değerlendirilecek.Memura ilave refah payı verilmesi, 7 bin 500 liranın üzerindeki emekli aylıklarıyla ilgili kademeli düzenleme ile bayram ikramiyeleri de kabinede ele alınacak.Temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı da masadaki konular arasında.