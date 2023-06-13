Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev birlikte Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin yeni Merkez Komutanlığının açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim galibiyetinin ardından ikinci yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptı. Burada çeşitli temaslarda bulunan Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte katıldığı törenle Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin yeni Merkez Komutanlığının açılışını yaptı.