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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev birlikte Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin yeni Merkez Komutanlığının açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim galibiyetinin ardından ikinci yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptı. Burada çeşitli temaslarda bulunan Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte katıldığı törenle Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin yeni Merkez Komutanlığının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev birlikte Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin yeni Merkez Komutanlığının açılışına katıldı
Ekleme: 13.06.2023 - 22:28 Güncelleme: 13.06.2023 - 22:35 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev birlikte Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin yeni Merkez Komutanlığının açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ikinci yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptı.

Burada çeşitli temaslarda bulunan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte basın açıklamasında bulunarak iki ülke arasındaki birlikteliğe vurgu yaptı.

Azerbaycan'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin yeni Merkez Komutanlığının açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev birlikte Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin yeni Merkez Komutanlığının açılışına katıldı

Erdoğan'ın İlham Aliyev ile birlikte katıldığı açılış törenini ise İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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