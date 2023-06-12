Ticaret Bakanlığı kurala uymayanlara ceza yağdırdı!

Ticaret Bakanlığı,"Otomotiv piyasasında aşırı fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla yapılan 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulandı" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında aşırı fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla yapılan 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.



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