Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı: Yüzde 10,2

Türkiye ekonomi politikasını istihdamı artırmaya yönelik olarak yapılandırdı. Bu konuda yatırımları da artıran hamleler atılmaya devam ediliyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan iş gücü istatistiklerini açıkladı.Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,9 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.İş gücü 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre 594 bin kişi artarak 35 milyon 195 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 iken kadınlarda yüzde 36,4 oldu.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,7, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile yüzde 23,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edildi.Martta işsizlik oranı yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmişti. İlk çeyrekte de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi olmuştu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşmişti.